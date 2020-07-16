Завершена программа онлайн-акселератора проекта Rukami Кружкового движения НТИ

В конце июня завершился онлайн-акселератор проекта Rukami Кружкового движения НТИ для организаторов технологических кружков. С 26 мая по 28 июня было организовано более 200 онлайн-сессий, семинаров, лекций и индивидуальных встреч с экспертами, тренерами и менторами, посвященных онлайн-инструментам для кружков, обмену лучшими практиками, формированию тематики кружков НТИ, созданию и развитию технологических кружков. В программе по трансформации кружков из офлайна в онлайн-формат приняли участие более 400 человек из 75 регионов России, сообщили в пресс-службе проекта Rukami.

— По результатам курса, в первую очередь, пришло понимание, как дальше действовать — в нашем школьном кружке у детей просто нет технической возможности заниматься дистанционно, потому что для 3D-моделирования нужны достаточно мощные компьютеры. Благодаря акселератору, мы наметили возможные пути решения, например, поиск спонсоров среди технических организаций, которые могли бы дать компьютеры напрокат, либо сервисов, которые используют облачное хранение и обработку данных. Как минимум, оба эти пути решения проблемы — по-настоящему работающие. Могу сказать, что курс действительно полезный, потому что прозвучало очень много хороших практических идей для кружков любой направленности, — прокомментировал участие в акселераторе преподаватель дополнительного образования по подготовке к WorldSkills Junior, школа № 165, Новосибирск Леонид Гаврилов.

С помощью акселератора участники смогли найти новый подход к своей деятельности с учетом ограничений, с которыми столкнулось все дополнительное образование весной и летом. Спустя считаные дни после программы выпускники акселератора запускают онлайн-лагеря, проводят мастер-классы и марафоны в онлайне, разрабатывают новые образовательные продукты. И что немаловажно — объединяются в межрегиональные команды и проекты, чтобы предложить своим ученикам новые форматы взаимодействия и вовлечения. Например, центр развития талантов ЭврикУМ из Кирова планируют вместе создавать онлайн-продукты с «Академией “Калашников”» из Удмуртии, а также выстраивает совместные обучающие треки с коллегами из Магнитогорска, Хабаровска и Екатеринбурга.

Для того, чтобы слушатели могли оперативно и эффективно изменить стратегию развития своей деятельности, программа была спроектирована с учетом трех важных принципов.

Во-первых, была обеспечена возможность групповой работы и постоянный контакт участников с экспертами: в группах разбирались конкретные вопросы от организаторов кружков, обсуждались полезные практики от самих участников.

Во-вторых, насыщенную программу удалось уложить в короткий период 12 дней по 2-3 часа ежедневно. Для этого участникам были предложены простые, понятные шаги и ежедневный стимул применения полученных знаний на практике.

В-третьих, была организована индивидуальная обратная связь от менторов и экспертов акселератора, которые на каждом этапе программы помогали слушателям получить ответы на интересующие их вопросы.

— За месяц участниками акселератора стали более 400 человек. Они присоединились к нам, чтобы научиться работать в онлайне и продолжить занятия с учениками во время вынужденного закрытия привычных площадок. Результаты курса мы видим сразу. Многие участники уже разработали и запустили новые онлайн-продукты. Есть и те, кто, познакомившись с коллегами из других регионов, создали совместные проекты. Я искренне рада, что несмотря на сложные обстоятельства этого года, организаторы кружков смогли найти для себя новый вектор развития, — говорит Наталья Смелкова, руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы (НТИ) в АО «РВК».

Фото: пресс-служба проекта Rukami Кружкового движения НТИ