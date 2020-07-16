Сибирский Сбербанк оценил популярность дистанционных оплат услуг ЖКХ в период пандемии

Во втором квартале 2020 года доля оплат жилищно-коммунальных услуг через дистанционные каналы составила 66%, что на 9% больше, чем во втором квартале прошлого года. В общей сложности с апреля по июнь клиенты Сбербанка в Сибири совершили почти 26,5 млн платежей.

За последний год существенно выросла популярность мобильной версии «Сбербанк онлайн»: почти 11 млн платежей за услуги ЖКХ в Сибири совершено с использованием мобильного приложения.

Удаленные способы оплаты услуг ЖКХ не требуют посещения банка или офиса управляющей компании, что особенно актуально в период действия режима ограничений. Это оплата через веб и мобильную версию «Сбербанк онлайн», а также при помощи сервиса автоплатежей. Для проведения оплаты совсем не обязательно вводить банковские реквизиты: в ряде регионов достаточно отсканировать QR-код с квитанции, либо воспользоваться сервисом «поиск по адресу» или сервисом приём платежей по единому лицевому счету (ЕЛС).

— В последнее время мы отмечаем повышенный спрос на наши дистанционные каналы оплаты услуг ЖКХ. Это не только удобно, но и абсолютно безопасно, что особенно актуально в период пандемии коронавируса – для оплаты «коммуналки» не нужно посещать офис банка или управляющей компании, достаточно иметь современный мобильный телефон. А в целях повышения финансовой грамотности населения мы выступили спонсором онлайн-проекта «Безналичный мир», участники которого могут выиграть массу полезных призов от компаний нашей экосистемы, — отметил заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков.

Для участия в проекте «Безналичный мир» достаточно в срок до 29 июля оплатить коммунальные услуги не менее чем на 500 рублей, подписаться на публичное сообщество fin.stream в Инстаграме, выполнять задания викторины и 1 августа принять участие в стриме и получить один из подарков, в том числе супер-приз – iPhone 11.

Фото предоставлено пресс-службой банка