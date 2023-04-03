Завершено строительство долгостроя в Закаменском микрорайоне

Завершено строительство 17-тиэтажного многоквартирного дома в микрорайоне Закаменский, дом 12 стр., сообщили в Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. Ему выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Этот дом на 350 квартир, его высота — 54,5 метров.

Извещение о начале строительства поступило 15.08.2011 от ООО «Неоград-Инвест». Руководство компании задержали в 2014 году по подозрению в хищении 1 млрд руб. Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 07.04.2015 застройщик (ООО «Неоград-Инвест») признан несостоятельным (банкротом). Пострадавшими считаются 1,5 тыс. дольщиков. Длительное время строительство объекта не осуществлялось. 20.01.2022 года от Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области поступило извещение о возобновлении строительства данного объекта.

Ранее редакция сообщала, о том, что в Новосибирске запускают два масштабных инвестпроекта с новостройками.