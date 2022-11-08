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В Новосибирске запускают два масштабных инвестпроекта с новостройками

  • 08/11/2022, 10:44
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обманутые дольщики
Взамен обманутые дольщики получат не менее 1,7 тыс кв метров жилья, инвесторы также вложат деньги в завершение двух долгостроев.

Губернатор Новосибирской области подписал два распоряжения о реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП).

новостройки Новосибирска

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В первом случае глава региона рекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю предоставить ООО Специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» (входит в концерн «Сибирь») земельный участок площадью 27523 кв. м на ул. Забалуева в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного  назначения по ул. Забалуева — IV очередь строительства многоэтажных жилых домов». Застройщик в течение 5 лет должен возвести два жилых дома общей площадью не менее 31,8 тыс кв м, из них не менее 800 квадратных метров жилых помещений, но не менее 2,5% передать обманутым дольщикам. В рамках МИП застройщик также должен внести не менее 63 млн руб на завершение строительства дома по улице Ивлева, 160.

Во втором случае мэру рекомендовано предоставить земельный  участок площадью 36 575 кв. м на улице Большая в аренду без проведения торгов ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» (входит в барнаульскую ГК «Союз») для реализации масштабного инвестиционного проекта «Группа многоквартирных жилых домов по улице Большая в Ленинском районе города Новосибирска». В течение 10 лет застройщик должен возвести не менее 35,6 тыс кв м жилья, из них не менее 892 кв м передать обманутым дольщикам. Кроме того, компания должна внести не менее 40 млн рублей на достройку долгострой в микрорайоне Закаменский, 16 стр.

В начале 2022 года компания получила в рамках МИП на ул. Большая участок площадью 49277 кв. м.  Компания планировала построить на участке не менее 51257,6 кв. м жилья. Из них не менее 1282 кв. м — передать в собственность обманутых дольщиков. Кроме того, 47 млн рублей застройщик обязывался перечислить на завершение того же дома в Закаменском.

новостройки Новосибирска

В Новосибирской области назвали приоритеты развития строительной отрасли

Напомним, министр строительства Новосибирской области назвал ликвидацию долгостроев, как класса, одной из ключевых задач, поставленных перед строительной отраслью региона.

— Сейчас у нас в «проблемниках» — 61 дом. Рассчитываем, что по 50% закроем вопросы в 2022 году. Кроме того, от 12 до 18 домов можно отнести к предпроблемным. Так как они строятся, но очень медленно. Эти объекты возводятся по старым механизмам без участия проектного финансирования и эскроу-счетов. С ними мы тоже работаем, —  говорил министр.

 

Ранее редакция сообщала, что в  Новосибирске зафиксирован рекорд по хищению средств дольщиков. 

Фото pixabay — SatyaPrem

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : обманутые дольщики новостройки Новосибирска масштабный инвестиционный проект


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