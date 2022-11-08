В Новосибирске запускают два масштабных инвестпроекта с новостройками

Губернатор Новосибирской области подписал два распоряжения о реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП).
Во втором случае мэру рекомендовано предоставить земельный участок площадью 36 575 кв. м на улице Большая в аренду без проведения торгов ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» (входит в барнаульскую ГК «Союз») для реализации масштабного инвестиционного проекта «Группа многоквартирных жилых домов по улице Большая в Ленинском районе города Новосибирска». В течение 10 лет застройщик должен возвести не менее 35,6 тыс кв м жилья, из них не менее 892 кв м передать обманутым дольщикам. Кроме того, компания должна внести не менее 40 млн рублей на достройку долгострой в микрорайоне Закаменский, 16 стр.
В начале 2022 года компания получила в рамках МИП на ул. Большая участок площадью 49277 кв. м. Компания планировала построить на участке не менее 51257,6 кв. м жилья. Из них не менее 1282 кв. м — передать в собственность обманутых дольщиков. Кроме того, 47 млн рублей застройщик обязывался перечислить на завершение того же дома в Закаменском.
— Сейчас у нас в «проблемниках» — 61 дом. Рассчитываем, что по 50% закроем вопросы в 2022 году. Кроме того, от 12 до 18 домов можно отнести к предпроблемным. Так как они строятся, но очень медленно. Эти объекты возводятся по старым механизмам без участия проектного финансирования и эскроу-счетов. С ними мы тоже работаем, — говорил министр.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске зафиксирован рекорд по хищению средств дольщиков.
Фото pixabay — SatyaPrem
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