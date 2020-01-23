«Завод «Экран» создает «РИД Групп»

АО «Завод «Экран» консолидирует парковые проекты в рамках нового промышленного бренда – «Региональный индустриальный девелопмент Групп» («РИД Групп»), объединяющего действующие и создаваемые индустриальные парки на территориях производственных предприятий в Новосибирске, Ростове и Катайске, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

— Таким образом, мы формируем среду «единого окна», выполняя функцию точки входа промышленных инвесторов в три региона: обращаясь к нам они выбирают площадку с учетом специализации, возможностей и перспектив четырех индустриальных парков, — комментирует генеральный директор АО «Завод «Экран» Александр Журавлев. — Мы готовы создавать административно-правовые условия для размещения мощностей, упрощать коммуникации резидентов с региональными органами власти, Ассоциацией индустриальных парков (АИП) России, помогать разворачивать производственную деятельность, удовлетворять конкретные сервисные потребности бизнеса, предлагая комплексные решения непрофильных задач.

В РАТМ Холдинге напомнили, что первый индустриальный парк под управлением АО «Завод «Экран» начал работать в 2016 году на территории акционерного общества: «ЭКРАН» («РИД Экран») стал вторым промпарком в Новосибирской области, сертифицированным АИП России, и первым среди частных, который аккредитовали в Министерстве промышленности и торговли РФ. Сейчас АО «Завод «Экран» является членом АИП России.

Отмечается, что действующая модель индустриального парка «ЭКРАН» признана эффективной – опыт АО «Завод «Экран» в выстраивании кооперационных связей между предприятиями, оказании им сервисных услуг используют при переформатировании других промышленных площадок.

Так, на промплощадке ПАО «Ростовский оптико-механический завод» («РОМЗ», Ярославская область) запустят браунфилд «РИД Ростов», где обеспечат благоприятные условия для концентрации приборостроительных производств, а также субъектов малого и среднего предпринимательства из смежных отраслей. По оценке экспертов, если в индустриальном парке «РИД Ростов» разместят инструментальное производство, то завод загрузит его заказами на 70%.

Второй год АО «Завод «Экран» арендует имущественный комплекс банкротящегося новосибирского ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования», чтобы организовать индустриальный парк и там («РИД Сибэлектротерм»). По словам Александра Журавлева, ситуацию на площадке удалось стабилизировать, в том числе, за счет надлежащего контроля эксплуатации и сохранности имущества кредиторов, восстановления устойчивого электро- и газоснабжения путем урегулирования задолженности ОАО «Сибэлектротерм» перед энергетиками.

Наконец, летом 2019 года АО «Завод «Экран», действующее от имени АО «Катайский насосный завод» («КНЗ», Курганская область) и правительство Курганской области заключили соглашение о совместном участии сторон в создании на производственных площадях АО «КНЗ» индустриального парка «РИД Катайск». Со стороны исполнительной власти региона получено подтверждение о готовности включить его в заявку на предоставление государственной поддержки от Минэкономразвития Российской Федерации по программе «Индустриальные парки для малого бизнеса».

— Точки пересечения интересов российских производителей лежат в периметре промпарков, и мы будем наращивать сотрудничество с теми, кто определяет направления промышленной политики в регионах – администрациями, бизнес- и экспертными сообществами, – подчеркнул Александр Журавлев. — Реализация наших намерений, помимо прочего, повысит привлекательность субъектов Федерации для новых инвесторов, а в монопрофильных муниципальных образованиях позволит увеличить численность рабочих мест.

Все промышленные парки «РИД Групп» относятся к категории brownfield – таким образом, потенциальные резиденты, учитывая наличие коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, смогут развернуть свое производство в короткие сроки. Общая площадь земельных участков составляет 80 га, недвижимого имущества – 280 тыс. кв. м, к 2023 году данный показатель планируют увеличить до 1 млн кв. м.

— Сейчас нам предлагают взять в управление и другие промплощадки – идут переговоры с акционерами нескольких новосибирских предприятий, но делать какие-то заявления пока рано, — сообщил Александр Журавлев.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга