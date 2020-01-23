В 2019 году сибирский лес экспортировался в 56 стран мира

В 2019 году экспортные операции по вывозу лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) осуществили 1034 участника внешнеэкономической деятельности (уменьшение по сравнению с 2018 годом на 4,5%), сообщили в пресс-службе СТУ.

— Экспорт лесоматериалов в 2019 году составил 2 млрд 641 млн 100 тысяч долларов США (17,4% от общего стоимостного объёма экспорта по региону) и по сравнению с 2018 годом уменьшился на 0,9%, — уточнили в ведомстве. — 13% от общего стоимостного объёма экспорта лесоматериалов составили поставки лесоматериалов необработанных, 87% — лесоматериалов обработанных.

Отмечается, что поставки на экспорт лесоматериалов необработанных, задекларированных в таможенных органах СТУ, составили 3 555 тыс. м3 на 344 млн долларов США (по сравнению с 2018 годом снижение в физическом объеме на 24,1%, в стоимостном объёме — на 23,3%), лесоматериалов обработанных — 18 089 тыс. м3 на 2 млрд 296 млн долларов США (увеличение в физическом и стоимостном объёмах на 5,3% и 3,7%).

Экспорт лесоматериалов осуществлялся в 56 стран дальнего и ближнего зарубежья. 93,5% стоимостного объёма экспорта лесоматериалов заняли поставки в страны дальнего зарубежья (прежде всего в Китай, Японию, Германию, Египет), 6,5% — в страны СНГ (в основном в Узбекистан).

По сравнению с 2018 годом стоимостной объём экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья сократился на 0,6%, в страны СНГ — на 4,3% и составил 2 млрд 469 млн 700 тысяч долларов США и 212 млн 600 тысяч долларов США соответственно.

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