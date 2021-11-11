Завод по производству кормов для животных Nestle запустят под Новосибирском в 2023 году

Ввод в эксплуатацию комплекса по производству кормов для домашних животных компании «Нестле» в Новосибирской области планируется в начале 2023 года. Об этом сообщила руководитель представительства Агентства инвестиционного развития Новосибирской области в Москве Надежда Зуева.

Строительство завода в Искитимском районе Новосибирской области на территории промышленно-логистического парка планируется начать в 2022 году. Стоимость работ оценивается в 10 млрд руб. К 2026 году завод должен выйти на производственные мощности в 100 тыс. т корма в год.

— Проект этой компании стал не просто дополнительными инвестициями в наш регион, дополнительными рабочими местами и налоговыми поступлениями. Он стал стимулом для развития новой производственной площадки, потому что тот земельный участок, который мы подобрали под развитие этой компании, будет предназначен и для других резидентов, потому что на этой территории мы будем развивать новый индустриальный парк, — цитирует ТАСС Надежду Зуеву.

В планах создание 250 рабочих мест.