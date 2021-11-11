В регионе резко выросло количество банкротов

По данным Управления Росреестра по Новосибирской области, в этом году в ведомство поступило более 2600 обращений от арбитражных управляющих о признании должника банкротом, большая часть банкротов – физические лица. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 27,7%.

— Из статистики Единого федерального реестра сведений о банкротстве следует, что количество разорившихся физических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе-сентябре 2021 года выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Такая динамика объясняется не только эпидемиологической обстановкой и экономическими факторами, но и ростом информированности населения о процедуре банкротства. С момента запуска процедуры, с октября 2015 года по июнь 2021 года, суды признали несостоятельными около 370 тысяч россиян.