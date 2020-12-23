Завышенные расходы и единственный поставщик

Работа АСУДД (Автоматические системы организации дорожного движения. — Ред.) по линии МУП «Городской центр организации дорожного движения» по итогам последних нескольких лет выявила такие «интересные» факты, как, в частности, необоснованное завышение расходов на содержание самой системы на сумму 17,5 млн рублей. Еще одним примечательным фактом работы МУПа стали закупки у единственного поставщика. Эти и ряд других не менее интересных явлений Контрольно-счетная палата выявила в ходе анализа всего периода деятельности предприятия с 2008 по 2019 годы.

— Закупки на услуги по организации дорожного движения в Новосибирске посредством светофорного регулирования и управления от 5.03.2019 осуществлены с единственным поставщиком, — говорится в документах КСП, которые опубликовал на своей странице в соцсети депутат горсовета Ростислав Антонов. — Заключен муниципальный контракт с ГБУ НСО «СМЭУ» на сумму 50 млн рублей. По мнению палаты, нецелесообразно ограничивать конкуренцию при проведении данных закупок. Таким же способом были проведены закупки предшествующих годов (2016-2018) на сумму 44 млн.

Кроме того, аудиторы обращают внимание и на факт простоя на складах специализированного оборудования, приобретенного предприятием. Как следует из приложенной к отчету таблицы, из 72 участков на перекрестках четырех улиц Новосибирска (Максима Горького, Дуси Ковальчук, Красного проспекта и Фрунзе) транспортными детекторами оборудованы только 8, из 31 указателя рекомендованной скорости действуют только 3.

— Крайне малое количество детекторов не может позволить полноценно обеспечивать работу АСУДД (информация о количестве работающих детекторов, подключенных к системе, и о том, где они расположены, не предоставлена), — сообщают аудиторы. — А низкий процент рабочих указателей рекомендованной скорости свидетельствует о том, что их обслуживание практически не осуществляется. Элементы системы АСУДД, находящиеся на складах, которые не были смонтированы или находятся в ремонте, к осмотру не предоставлены.

При этом в КСП отмечают, что за период эксплуатации с 2012 года изменения и дополнения в АСУДД вносились бессистемно, без составления проектно-сметной документации, что привело к наличию не связанных и не способных между собой взаимодействовать элементов в работе по организации дорожного движения.

Эти сведения аудиторы палаты направили мэру Новосибирска Анатолию Локтю для принятия управленческих решений по сложившейся ситуации.

— В настоящий момент действующая система АСУДД не способна в полном объеме выполнять свои функции, — говорится в письме мэру за подписью председателя КСП Геннадия Шилохвостова. — Не осуществляет регулирование светофорных объектов в автоматическом режиме, предусмотренном проектом. При этом денежные средства для обеспечения бесперебойной работы АСУДД в заданных режимах управления ГБУ НСО «СМЭУ» получает в полном объеме необоснованно. В договорах на содержание АСУДД отсутствует калькуляция расходов по содержанию элементов системы, что не позволяет выделить объем расходов отдельно по направлениям. Но даже из имеющейся информации можно сделать выводы, свидетельствующие о грубых нарушениях при выделении средств на содержание фактически нефункционирующей системы.

По информации КСП Новосибирска, необоснованные расходы на содержание светофоров за период с 2011 по 2018 год составили 146 млн рублей. В четвертом квартале 2017 и 2018 годов дополнительные расходы на светофоры осуществлялись дважды, что привело к завышению расходов на 50 млн рублей. Общее неэффективное и необоснованное расходование средств на содержание системы составило 275 млн рублей.

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