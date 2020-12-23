«Газпром межрегионгаз Новосибирск» рекомендует абонентам погасить задолженность до конца года

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» напоминает, что изменения, внесённые Постановлением Правительства РФ в жилищно-коммунальное законодательство, имеют временный характер и не освобождают от оплаты. Всем должникам, рассчитавшимся за газ до 31 декабря, компания спишет начисленные ранее пени, сообщила пресс-служба регионального поставщика природного газа.

По состоянию на 01.12.2020 просроченная задолженность населения Новосибирской области превысила 51,3 млн рублей (на 17% больше, чем годом ранее), долги за газ имеют более 12,7 тыс. абонентов. В рамках системной работы по укреплению платёжной дисциплины абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством sms, рассылаются уведомления о задолженности, предупреждения и претензии о погашении долга. Задолженность самых злостных неплательщиков взыскивается в судебном порядке.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №424 от 02.04.2020 поставщик газа с апреля не начисляет и не взимает пени за неисполнение абонентами договорных обязательств по оплате. Однако нормативный акт не освобождает абонентов от обязанности вовремя передавать показания счетчиков и ежемесячно в полном объеме оплачивать потребленный газ.

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» призывает своих абонентов не накапливать долги и напоминает, что с выгодой избавиться от долгов можно, воспользовавшись акцией «Пени исчезают в полночь». По условиям акции всем должникам, передавшим до 26.12.2020 фактическое показание прибора учёта газа (при наличии счётчика) и полностью погасившим задолженность за газ до 31.12.2020, спишут начисленные и неоплаченные пени. Не подлежит списанию сумма пени, уже уплаченная или подлежащая уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Передать показания счётчика и оплатить газ без комиссии можно, зарегистрировавшись в Личном кабинете «Мой Газ», либо без регистрации — на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск» www.mrg54.ru. Кроме того, оплатить газ можно в офисах, банкоматах, пунктах приема платежей банков, а также через онлайн-сервисы и терминалы самообслуживания, которыми абонент традиционно пользуется.

Фото: James Rhodes