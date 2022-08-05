Заявление о сохранении прожиточного минимума теперь можно подать через Госуслуги

В настоящее время воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России можно на портале Госуслуг или обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Ранее должникам необходимо было обращаться в подразделение службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять заявление по почте.

Теперь достаточно указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка. Кроме этого следует указать социальную категорию, к которой он относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или иждивенцы, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению

Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения.