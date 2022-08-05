В Новосибирске появится «палата мер и весов» для антиковидных препаратов

На базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН в настоящее время ведется работа над созданием контрольной панели препаратов, в том числе применяемых против коронавирусной инфекции на основе аттенуированных вирусов для оценки качества лабораторной диагностики. Их внедрение предполагается как для ведомственных организаций (Минздрав, Роспотребнадзор), так и для внешней оценки качества препаратов, а также для внутреннего лабораторного контроля. Действующие методы диагностики, как рассказывают в Центре, не дают однозначных результатов. К примеру, человек, сдавая ПЦР-тест в разных медицинских организациях, может получить разные результаты.

— Это аналог мер длины и веса, то есть препарат, на базе которого мы можем стандартизировать работу различных лабораторий, тест-систем и получать валидированные результаты, которые можно между собой сравнивать, — говорит о разработке руководитель отдела стратегического развития ФИЦ ФТМ Юрий Хрипко.

По словам руководителя отдела, уже разработан стандартный антиковидный препарат, ему в ближайшее время предстоит пройти регистрацию в соответствии с правилами Роспотребнадзора.

— Наши разработки направлены на стандартизацию генетического материала, что в России пока не развито, — рассказывает Юрий Хрипко. — Есть стандарты, к примеру, по ВИЧ. По целому ряду других инфекций, в том числе ковиду, никаких работ не было. При генетическом анализе мы используем определенный компонент коронавируса: он консервативен, не изменяется.

— Технологическая платформа для всех одна. Мы сейчас постараемся сделать целую сеть стандартных препаратов для нужд Министерства здравоохранения, Росветнадзора и прочих ведомств, — сообщают в центре. — Мы сами не относимся ни к какой из контролирующих организаций и можем выступать независимой стороной.

Аналогичные линейки стандартных препаратов исследовательский центр разрабатывает, помимо коронавируса, и для ветеринарной отрасли, а также для диагностики у людей еще ряда инфекционных заболеваний.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» в соответствии с приказом ФАНО России №501 от 18 октября 2016 года создано путем реорганизации ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины» в форме присоединения к нему ФГБНУ «Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики», ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биохимии», ФГБНУ «Институт молекулярной патологии и патоморфологии». В состав центра входят 5 научно-исследовательских институтов и клиника на 200 койко-мест.

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