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В Новосибирске появится «палата мер и весов» для антиковидных препаратов

  • 05/08/2022, 10:05
Автор:
новости Новосибирска
Действующие сегодня методы диагностики могут выдавать разные результаты.

На базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН в настоящее время ведется работа над созданием контрольной панели препаратов, в том числе применяемых против коронавирусной инфекции на основе аттенуированных вирусов для оценки качества лабораторной диагностики. Их внедрение предполагается как для ведомственных организаций (Минздрав, Роспотребнадзор), так и для внешней оценки качества препаратов, а также для внутреннего лабораторного контроля. Действующие методы диагностики, как рассказывают в Центре, не дают однозначных результатов. К примеру, человек, сдавая ПЦР-тест в разных медицинских организациях, может получить разные результаты.

Это аналог мер длины и веса, то есть препарат, на базе которого мы можем стандартизировать работу различных лабораторий, тест-систем и получать валидированные результаты, которые можно между собой сравнивать, говорит о разработке руководитель отдела стратегического развития ФИЦ ФТМ Юрий Хрипко.

По словам руководителя отдела, уже разработан стандартный антиковидный препарат, ему в ближайшее время предстоит пройти регистрацию в соответствии с правилами Роспотребнадзора.

Наши разработки направлены на стандартизацию генетического материала, что в России пока не развито, рассказывает Юрий Хрипко. Есть стандарты, к примеру, по ВИЧ. По целому ряду других инфекций, в том числе ковиду, никаких работ не было. При генетическом анализе мы используем определенный компонент коронавируса: он консервативен, не изменяется.

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Аналогичные линейки стандартных препаратов исследовательский центр разрабатывает, помимо коронавируса, и для ветеринарной отрасли, а также для диагностики у людей еще ряда инфекционных заболеваний.

Технологическая платформа для всех одна. Мы сейчас постараемся сделать целую сеть стандартных препаратов для нужд Министерства здравоохранения, Росветнадзора и прочих ведомств, сообщают в центре. Мы сами не относимся ни к какой из контролирующих организаций и можем выступать независимой стороной.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» в соответствии с приказом ФАНО России №501 от 18 октября 2016 года создано путем реорганизации ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины» в форме присоединения к нему ФГБНУ «Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики», ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биохимии», ФГБНУ «Институт молекулярной патологии и патоморфологии». В состав центра входят 5 научно-исследовательских институтов и клиника на 200 койко-мест.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые создали жгуты и повязки для экстремальной медицины. 

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Рубрики : Медицина Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии наука медицина коронавирус


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