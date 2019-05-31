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«Зеленый остров» появится в микрорайоне «Лесоперевалка»

Благоустройство сквера жители готовы взять на себя.
  • 31/05/2019, 17:58
«Зеленый остров» появится в микрорайоне «Лесоперевалка»

В настоящее время на территории микрорайона «Лесоперевалка» находятся 1,5 тыс. домов частного сектора, 32 муниципальных дома и пять многоэтажек. При этом нет ни одной зоны отдыха – описали проблему жители Ленинки. Они обратились к главе Новосибирска с просьбой помочь в получении разрешения на снос аварийных деревьев на территории сквера, а также решить другие организационные вопросы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что благоустройство сквера жители микрорайона готовы взять на себя – уже есть инвестор, заинтересованный в реализации этого проекта.

Мэр Анатолий Локоть поддержал инициативу жителей Ленинского района по организации сквера «Зелёный остров» на территории микрорайона «Лесоперевалка.

Фото: pixabay.com, автор- klimkin

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