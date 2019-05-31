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«Нафтатранс плюс» приобрела четыре действующие АЗС в Новосибирске

После реконструкции, две из них начнут работать под брендом Shell.
  • 31/05/2019, 18:28
«Нафтатранс плюс» приобрела четыре действующие АЗС в Новосибирске

Партнерская компания нефтетрейдера «Нафтатранс плюс» приобрела 4 действующие заправки, две из которых начнут работу под брендом Shell после реконструкции, сообщили в пресс-службе компании.

Реконструкция началась на АЗС, расположенных на улице Фабричная и Мочищенском шоссе. Их запуск запланирован на конец 2019-начало 2020 года. Напомним, первые две заправки под брендом Shell открылись в Новосибирске в 2018 году, после подписания договора о сотрудничестве между новосибирской компанией и представительством концерна в России.

Отмечается, что в рамках соглашения осуществляется также транспортировка и хранение нефтепродуктов в Новосибирской области. В первом квартале 2019 года география работ по поставке нефтепродуктов была расширена: заключен договор о перевозке светлых нефтепродуктов для сети Shell в Москве и республике Татарстан.

В пресс-службе рассказали, что в 2019 году партнеры «Нафтатранс» начали сотрудничать с еще одной международной компанией – производителем молочных продуктов «Эрманн», для которой организованы перевозки сырого молока в Московской области.

Увеличенный объем транспортировки различных видов грузов обеспечивает обновленный автопарк. Компании-партнеры, работающие с «Нафтатранс Плюс» в Московской и Новосибирской областях, в начале года приобрели 8 единиц спецтехники. Новые тягачи оформлены в лизинг, полуприцепы – в собственность. Таким образом, автопарк компаний состоит из 208 транспортных средств, 100 из которых работают в Новосибирске. Рыночная стоимость всей спецтехники составляет около 1,2 млрд рублей, в лизинге находится около 40%. По данным компаний, следующая покупка транспорта запланирована через полтора года.

Фото: пресс-служба компании

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