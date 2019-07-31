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Земельный фонд Новосибирской области составляет более 17,5 млн. гектаров

В регионе преобладают земли сельскохозяйственного назначения.
  • 31/07/2019, 11:37
Земельный фонд Новосибирской области составляет более 17,5 млн. гектаров

Все земли Новосибирской области образуют ее земельный фонд. Площадь земельного фонда Новосибирской области составляет 17775,6 тыс.га, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Отмечается, что по целевому назначению земли подразделяются на семь категорий.

— В земельном фонде Новосибирской области преобладают земли сельскохозяйственного назначения, которые занимают 11128,5 тыс.га и составляют 62,6% от общей площади региона, — отмечают в Росреестре.

Леса занимают 26% площади всей территории области или 4615,2 тыс.га и преобладают в северной части региона.

Значительная часть земель Новосибирской области относится к землям запаса – 1041,2 тыс.га (5,9%).

Меньшие площади занимают земли водного фонда – 595 тыс.га (3,3%), земли населенных пунктов – 267,4 тыс.га (1,5%), земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 125,6 тыс.га (0,7%), земли особо охраняемых территорий и объектов – 2,7 тыс.га.

— Ежегодно происходит сокращение площади земель сельхозназначения. За последние три года она уменьшилась на 20,7 тыс.га, в сравнении с 2017 годом, когда земли сельхозназначения составляли 11143,9 тыс.га, произошло сокращение на 15,4 тыс.га, — констатируют в Росреестре.

Отмечается, что изменение площадей земель по категориям происходит в процессе перевода земельных участков из одной категории в другую, а также при включении земельных участков в границы населенных пунктов.

В Новосибирской области увеличилась площадь земель промышленного назначения на 0,7 тыс.га, земель населенных пунктов — на 0,4 тыс.га.  В прошлом году резко увеличилась, на 14,5 тыс.га, площадь земель лесного фонда. Данные изменения произошли за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в лесной фонд для организации использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе в рамках реализации закона о «лесной амнистии».

Фото: Ростислав Нетисов

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