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Новосибирская компания «Ваш инвестор» усиливает свои позиции в топе российских МФО

Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало рейтинг микрофинансовых организаций за 1 квартал 2019 года.
  • 31/07/2019, 11:27
Компания «Ваш инвестор» усиливает свои позиции в топе российских МФО
Эксперты НРА отмечают, что общий темп роста рынка микрозаймов по итогам 1 квартала 2019 года составил 13%

Микрокредитная компания «Ваш инвестор» по итогам периода заняла 7 место в рэнкинге лидеров по портфелю среди компаний, выдающих займы под залог.

 По данным НРА, размер портфеля займов компании «Ваш инвестор» за 1 квартал 2019 года составил 469 786 000 рублей (в 4 квартале 2018 года — 402 184 000 рублей). В сегменте залоговых займов по этому показателю компания занимает 7 позицию.

Согласно рэнкингу компаний сегмента Installments, составленному аналитиками НРА, МКК «Ваш инвестор» находится на 11 месте. В общем топе микрофинансовых организаций по величине портфеля займов «Ваш инвестор», по данным НРА, на 31.03.2019 располагается на 26 строчке, а по объему квартального оборота (выдача) МКК «Ваш инвестор» находится на 30 месте среди всех компаний-участников рейтинга (163 505 000 рублей за 1 квартал 2019 года).

Эксперты НРА отмечают, что общий темп роста рынка микрозаймов по итогам 1 квартала 2019 года составил 13%. Прогноз НРА по дальнейшим темпам роста сегмента микрофинансирования в 2019 году составляет около 30%. Как говорится в исследовании НРА, число МФО в России за прошедший 2018 год и первые 3 месяца 2019 года сократилось на 14% (277 компаний) до 1994 компаний. Кроме того, аналитики отмечают сохранение высокого уровня спроса на займы МФО со стороны сегмента малого и среднего бизнеса: в условиях сжатия возможностей для данного класса заемщиков получить кредит в банке и ввиду общего сокращения числа кредитных организаций, в первую очередь, для данного сегмента заемщиков — небольших региональных банков.

ООО МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог автотранспорта частным лицам и представителям бизнеса. В 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело».

Микрокредитная компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ, является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). На текущий момент компания представлена в 12 городах России: Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону и Краснодар. Подробнее о компании на vashinvestor.ru.

Фото предоставлено МКК «Ваш инвестор»

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