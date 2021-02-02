Землю на «банковской» улице Новосибирска может получить «Дом-Строй Сибирь»

На 1 февраля было запланировано проведение открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Банк «ФК Открытие» на праве собственности. Речь идет об административном здании площадь 9,8 тысяч кв. м, которое много лет занимали различные кредитные организации и которое расположено на «банковской» улице Новосибирска — улице Кирова. А также об участке земли площадью 10262 кв. м. Начальная цена лота составляла 583,3 млн рублей. Планировалось, что аукцион пойдет на повышение.

Судя по аукционной документации, заявки на участие подали две компании: ООО «Банк «Левобережный» и ООО «Дом-строй Сибирь» (входит в ГК «Дом-Строй»). Оба претендента предложили минимальную цену. После рассмотрения заявок к участию в процедуре был допущен только застройщик. Банку «Левобережный» комиссия отказала в допуске на основании того, что «не были соблюдены условия аукционной документации в части обеспечения заявки». Будет ли участник опротестовывать это решение, пока непонятно. На момент подготовки материала итоги аукциона еще не были опубликованы — он находился на этапе «работа комиссии». В ООО «Дом-Строй Сибирь» корреспонденту Infopro54 сообщили, что «на данный момент у них нет информации о покупке данного объекта».

Директор компании Nazarov & Partners Александр Назаров признает, что здание, расположенное по адресу Кирова, 44, может нести для Новосибирска определенную историческую ценность, так как его много лет занимали банковские структуры. Однако, по его словам, новый собственник с большой долей вероятности построит на участке новый объект.

— Да, можно говорить о том, что здание на Кирова, 44 адаптировано для ведения банковской деятельности. Но изначально это был Дом культуры. Этот объект очень нефункционален, там неэффективные планировочные решения. Даже если его оставить, провести реконструкцию, то экономика по сдаче в аренду будет не самая лучшая. Это очень рискованная история, — рассуждает эксперт.

По его мнению, на этом земельном участке можно построить любую современную недвижимость: жилой дом, бизнес-центр, апартаменты, комбинированный многофункциональный объект с торговыми блоками и т.д., и она будет востребована.

— С торговой недвижимостью у метро Октябрьская большая проблема. Народ постоянно хочет с этим что-то делать, а тут появится такая возможность, — поясняет Александр Назаров. — Если говорить о жилой недвижимости, то, конечно, нужно будет учитывать вопрос с инсоляцей расположенного рядом жилого дома. Если удастся это урегулировать, то можно вписаться в очень хороший проект.

Собеседник Infopro54 напомнил, что для ГК «Дом-Строй» этот район Новосибирска очень хорошо знаком. Компания в 2019 году завершила строительство ЖК «Флотилия», также расположенного на улице Кирова. А сейчас на Кирова, 50 возводит моноквартал Richmond Residence.