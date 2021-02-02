Сибирские города в Топ-20 самых перспективных для гостиничного бизнеса

Красноярск и Новосибирск вошли в Топ-20 городов, к которым ведущие гостиничные операторы проявляют наибольший интерес. Возглавили рейтинг Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток. Такие результаты аналитики Cushman & Wakefield получили по итогам опроса крупнейших международных и российских гостиничных операторов, активно развивающихся в России или планирующих выход на отечественный рынок. Города из первой пятерки рейтинга получили средние баллы в диапазоне от 8,1 до максимальных 10.

Отмечается, что опрос проводился во II половине 2020 года. Респондентам было предложено оценить привлекательность открытия новых сетевых гостиниц в 20 российских городах по шкале от 1 (неинтересно) до 10 (очень интересно).

В средней части рейтинга оказались Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск, Краснодар, Пермь, Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск. Их средний балл находится в промежутке от 6,2 до 7,8.

Замкнули двадцатку Волгоград, Уфа, Калуга, Воронеж и Самара. Участники рынка оценили свой интерес к этим городам в среднем на 5,6-6 баллов.

При этом, большинство гостиничных операторов настроены позитивно относительно дальнейшего развития гостиничного сегмента в России:

67% респондентов отметили, что большая часть проектов продолжается без отклонений от графика;

78% респондентов указали, что пандемия COVID-19 не повлекла за собой значительных изменений в условиях гостиничных договоров – либо такие изменения были незначительными.

При этом 65% опрошенных рассказали, что проекты, которые все же оказались под влиянием пандемии COVID-19, пострадали либо из-за отсутствия финансирования (заемных или собственных средств инвестора), либо из-за пересмотра коммерческих условий сделки.