— IT-преступления просто захлестнули Новосибирск и являются центром нашего внимания. Прокуратура стала главным координатором в борьбе с такого рода преступлениями, — сообщил на пресс-конференции первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

По информации заместителя прокурора Новосибирской области Игоря Мищенко, Новосибирская область лидирует в округе по преступлениям такого рода. Жертвами IT-преступников за 2020 год стали около 12 тысяч новосибирцев. То есть пятая часть от всех преступлений, совершенных в регионе, приходится на эту категорию. В общей сложности у граждан похищено около 1 млрд рублей.

— Буквально на днях у жительницы Новосибирска таким образом похищены 8 млн рублей. Она добровольно перевела деньги мошенникам, пытаясь обезопасить свой счет от взлома, — добавил он. — Сейчас дело находится в следствии.

Чаще всего жертвами таких преступлений становятся люди от 30 до 50 лет, которые активно пользуются интернетом, соцсетями, читают новости. На их долю приходятся 2/3 IT-преступлений.

— Сложность заключается в том, что мошенники используют приложения и программы, не позволяющие установить адрес и телефон, с которого звонит человек. Проследить итогового получателя через платежные системы и электронные кошельки невозможно, — говорит Мищенко. — Приложения мошенников позволяют так спроектировать звонок, что у человека высвечивается знакомый банковский номер, потому не возникает сомнений в законности операций.

Единственная форма воздействия на ИТ-преступления — это профилактика. Кроме того, в МВД создано спецподразделение.

При этом он отметил, что банки неохотно идут на возмещение средств, которые граждане потеряли в результате ИТ-преступлений.