Медучреждения области не учитывали в расчете зарплаты «биологический фактор»

— В большинстве случаев все жалобы, связанные с начислением и выплатой зарплаты, которые к нам поступали в 2019-2020 годах, своего подтверждения не находят. Единственным случаем, что нас очень заинтересовал и оказался результативным, был следующий: на одной из межведомственных групп представитель профсоюза медиков заявил, что в организациях не проводится оценка биологического фактора, то есть работы с опасными материалами. Если она проводится и констатируется, то это повышенный класс опасности, если нет — пониженный, и это очень сильно влияет на размер выплаты, — сообщил на пресс-конференции первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

Он пояснил, что прокуроры Новосибирска и Ленинского района пробным путем вышли с инициативной проверкой по предложению профсоюза медиков на две поликлиники (№27 и №18) и установили, что в первой эта оценка не проводилась с 2015 года (ее сделали только в 2020-м), а во второй не проводилась никогда.

— Это в значительной мере ущемляет права сотрудников. Всем устанавливается третий неповышенный класс — и идет занижение размера оплаты труда, — говорит Крылов. —Предварительная проверка позволила нам выделить механизм того, как все выявлять. Мы сориентировали всех прокуроров в городе, и до 20 апреля у нас будут проверены все медучреждения по начислению биологического фактора.

В поликлинике №27 выплаты не начислялись по 198 рабочим местам. В восьми подразделениях поликлиники №18 — на десятки рабочих мест. О каких суммах доплат и за какой период идет речь, Крылов не уточнил, отметив, что для этого нужно провести оценку, установить биологический фактор и уровень опасности.

В целом в 2020 году от медиков на горячую линию областной прокуратуры поступили всего 23 обращения. Подтверждения о незаконности начислений или неперечислении средств получили только 4 жалобы. По ним были проведены инициативные проверки. Первая связана с массовым системным сбоем, когда впервые были установлены выплаты, и Минздрав, больничные учреждения неверно применили порядок этих выплат. Далее в течении года прокуратура проводила тематические проверки по начислениям в различных больницах региона.