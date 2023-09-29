Житель села сделал сковородку из брони танка и едва не угробил всю деревню

ЧП произошло в селе Чаплынка Херсонской области. Находчивый 59-летний житель соорудил сковородку для приготовления пищи домашнему скоту. Защиту от танков мужчина нашел в поле, и чтобы добро не пропадало принес домой.

― Сковороды со взрывчаткой обнаружились случайно. Местному участковому пришло задание из центра проверить всех фермеров. Так в кладовке у хозяйственного жителя села нашлось 37 подобных приспособлений, начиненных пластидом, ― сообщает Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Специалисты говорят, что сельчанам сильно повезло. Если бы самодельная утварь сдетонировала, то разнесло бы полдеревни.

Какому танку принадлежал арсенал не сообщается.