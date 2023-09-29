Водителю, убившему мать и двоих детей в Искитиме, ужесточили наказание

Новосибирский областной суд ужесточил наказание по делу о ДТП с погибшими матерью и двумя детьми на улице Искитима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что Николай Алексеев ехал со скоростью свыше 40 км/ч и во время движения через нерегулируемый пешеходный переход не уступил дорогу матери с детьми. Машина сбила пешеходов, который впоследствии скончались.

В июле 2023 года районным судом Искитима Алексеев был признан виновным в нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Алексееву было дано наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Также он выплатил 3 млн рублей морального вреда.

Вину в совершении преступления Николай Алексеев признал полностью.

Однако приговор был обжалован в Новосибирском областном суде. Прокурор и потерпевшая сторона просили ужесточить наказание.

Суд изменил приговор увеличив срок лишения свободы и исключив смягчающие обстоятельства. В итоге Алексеев просидит в колонии 3 года и 6 месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что Путин назначил новых судей в Новосибирской области.