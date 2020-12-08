Жители Каменского сельсовета обратились к прокурору за электричеством

1403 жителя из 8 поселков подписали коллективное обращение в прокуратуру Новосибирской области, губернатору, в Роспотребнадзор и ряд других инстанций.

— В Каменском сельсовете Новосибирской области Новосибирского района существует острая, систематически повторяющаяся проблема с предоставлением услуг электроснабжения со стороны новосибирского филиала «Восточных электросетей». Регулярно более 5000 пользователей остаются без электроэнергии, в том числе коттеджные поселки, многоэтажные дома, школа и магазины. Так, в районе Каменки в субботу, 28 ноября, в очередной раз произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света, а следовательно и без тепла, более чем на 9 часов остались 7 коттеджных поселков: Восход, Каменка, Скандинавия, Бердский перекат, Содружество, Чкаловские Просторы и Близкий; а также жители микрорайона «Олимпийская слава», — говорится в письме, поступившем в редакцию.

Авторы обращения подчеркивают, что отключение энергии для таких поселков — это не столько «притихшие» бытовые приборы, сколько, в первую очередь, отсутствие отопления и водоснабжения. Газовые котлы не работают без энергии, как и насосы подачи воды из поселковых скважин. Поэтому отсутствие энергии влечет за собой риск заморозить и самих жителей, и батареи в их домах, и поселковые системы водоснабжения. А это уже не только крупный ущерб, но и угроза для жизни и здоровья тысяч семей в условиях сибирских морозов. В момент аварийных скачков напряжения ломаются дорогостоящие электрические, газовые отопительные котлы и бытовые приборы. Приостанавливается мобильная связь у абонентов МТС, так как ближайшая сотовая вышка находится на территории микрорайона Близкий — и ее работа зависит от электроэнергии.

Всего осенью этого года, по сообщению авторов письма, в районе Каменки произошли 4 длительных отключения из-за аварий. Подача электроэнергии каждый раз приостанавливается в среднем на 12 часов. Плюс плановые отключения энергии.

Жители отмечают, что неоднократно обращались с этой проблемой в инстанции. В июле 2018 года Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области в ответе на обращение Сажиной Н.Н. указывает, что: «В соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)», перерыв электроснабжения потребителей третьей категории <…> возможен до 24 часов <…> При таких перерывах в зимнее время может произойти «размораживание» систем отопления, и к ним надо быть готовыми. Решить проблему повреждения систем отопления <…> возможно за счет установки <…> дополнительного источника электроснабжения».

— Позволить себе приобрести дорогостоящий автоматический генератор, который подходит для газовых и электрических котлов, плюс «бесперебойник», и найти для этого оборудования место может далеко не каждый собственник, а лишь единицы, поскольку речь идет о затратах от 40 тысяч рублей и выше. Особенно это затруднение актуально сейчас, в период пандемии, когда у многих жителей снижен уровень дохода, — говорится в обращении. — По самым приблизительным подсчетам, в частных секторах района Каменки круглогодично проживают около 5000 жителей. Подавляющее большинство из них оказывается в чрезвычайной ситуации при длительных отключениях электричества. Считаем, это является достаточным основанием для перевода наших поселков из 3 во 2 категорию ПУЭ.

Жители поселков попросили прокурора Новосибирской области Якова Хорошева взять на личный контроль решение сложившейся ситуации и принять меры для решения проблемы с/с Каменский. В письме, которое, напомним, было отправлено и в правительство области, люди также просят провести проверку технического состояния электрических сетей на аварийных участках, отследить лимит плановых отключений и выяснить, почему при столь частых плановых отключениях сеть остается в аварийном состоянии.

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