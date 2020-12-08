Банк «Левобережный» получил награду за активную эмиссию карт «Мир»

За 5 лет сотрудничества банк эмитировал порядка 350 тысяч национальных карт.

«Левобережный» начал выпускать и обслуживать карты «Мир» в числе первых банков страны с 2015 года. За это время он внес значимый вклад в построение и развитие российской системы платежных карт, активно участвуя в проектах НСПК. Например, подключил своих клиентов к сервису мобильных платежей Mir Pay, который позволяет быстро и безопасно оплачивать покупки со смартфона. Также банк обеспечивает максимальную защиту транзакций по новой технологии MirAccept 2.0, гарантирующей наивысшие стандарты безопасности при проведении платежей.

Кроме этого, в 2020 году компании-партнеры запустили кампусную систему в НГТУ. Для студентов карта «Мир» Банка «Левобережный» служит одновременно и платежным средством, и пропуском, и читательским билетом.

Добавим, что на сегодняшний день в целом по России выпущено уже около 90 млн карт «Мир». Они принимаются во всех регионах РФ, а также в Турции, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Получить карту «Мир» можно в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). А если вы привыкли к бесконтактным расчетам с мобильных устройств, то для вас подойдет моментальная цифровая карта. Просто закажите ее в приложении BL-online и она сразу станет доступна для оплаты покупок.

Выберите свою карту «Мир» и ежемесячно получайте кешбэк от банка в размере 1-5% по дебетовым картам и до 10% – по премиальным. Дополнительно можно возвращать деньги за покупки в компаниях-партнерах НСПК.

Фото: пресс-служба банка