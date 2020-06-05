Жители региона получили больше миллиарда рублей по новой программе «Льготная ипотека — 6,5%»

На первичном и вторичном рынке жители региона в январе-апреле 2020 года получили 10,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 23,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

При этом за полтора месяца банки (по состоянию на 28.05.2020) выдали жителям Новосибирской области 549 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд рублей по программе «Льготная ипотека – 6,5%». Еще около 1,8 тыс. заявок по этой программе, по данным на 28 мая, в регионе одобрено.

Программа «Льготная ипотека – 6,5%» будет действовать до 1 ноября 2020 года на покупку жилья на первичном рынке – у застройщиков. В ней нет ограничений по возрасту или составу семьи. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Максимальная сумма ипотечного кредита по этой программе для Новосибирской области – 3 млн рублей.

— Уже сейчас мы видим, что новая программа поддерживает ипотечный спрос жителей региона. Достаточно сравнить два показателя. В январе-апреле 2020 года жители региона получили 2465 ипотечных кредитов на квартиры первичного рынка. За время действия новой программы – чуть больше месяца – банки уже одобрили 2385 таких кредитов, частично они выданы, — прокомментировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В целом за время действия новой льготной ипотечной программы от жителей Новосибирской области поступило 3,5 тыс. заявок. Часть из них еще находится на рассмотрении. Доля одобрения заявок, по которым банки уже приняли решение, – 83%.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в регионе последовательно снижается уже год. Низкие ставки привели к росту спроса на ипотеку в начале года. В целом объемы выдачи ипотеки в Новосибирской области за четыре месяца 2020 года на 19% превысили показатели аналогичного периода прошлого года. По количеству кредитов рост составил 7%.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23