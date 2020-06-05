Производство «умных капельниц» организовано на НПЗ холдинга «Швабе»

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил более 600 инфузионных насосов в медучреждения России для оснащения реанимаций и палат интенсивной терапии. Техника обеспечивает точную дозировку и постоянную скорость введения жидких лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Отмечается, что партия инфузионных насосов поставлена в Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское», построенный специально для лечения пациентов с COVID-19. Оборудование также направлено в несколько больниц Тверской, Ивановской и Рязанской областей.

Отличительной особенностью оборудования является возможность интеграции в единую систему. Для этого используется стыковочная станция, которая позволяет контролировать работу 15 «умных капельниц» одновременно. При этом каждое устройство программируется индивидуально, в зависимости от назначенного пациенту курса лечения. Инфузионные насосы такого типа подходят для применения как в стационарах и амбулаториях, так и в машинах скорой помощи.

— В период пандемии COVID-19 спрос на инфузионную технику значительно вырос. Основной объем запросов поступает из реанимационных отделений, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. «Умные капельницы» позволяют экономить время и облегчают работу медперсонала. Оборудование отличается высоким уровнем точности и большим выбором настроек. Изделия совместимы со всеми стандартными комплектами для внутривенной инфузии. Исходя из оценки потребности медучреждений, мы планируем выпустить до конца 2020 года еще около 2500 единиц такого оборудования, — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Производство «умных капельниц» организовано на Новосибирском приборостроительном заводе холдинга «Швабе».

— Мы обеспечиваем заказчикам сопровождение на всех этапах – от поставки медицинской техники и ее установки до гарантийной техподдержки. Уже приняты заявки на более чем 2300 единиц инфузионного оборудования. Общее количество запросов на продукцию «Швабе» превышает 4,5 тысячи, — сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Фото предоставлено пресс-службой Госкорпорации