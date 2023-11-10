Жителя Новосибирска арестовали за стрельбу в полицейского

ЧП произошло на текущей неделе в Ленинском районе Новосибирска. Из жилого дома по улице Станиславского в полицию поступил звонок от девушки, которая утверждала, что ее насильно в квартире удерживает мужчина. На место для спасения сибирячки был направлен оперативный наряд.

― На месте дверь никто не открыл. В квартире находилась нетрезвая девушка и просила о помощи. Вызвали хозяина жилья, он приехал, впустил полицию. В это время мужчина уже крепко спал в состоянии алкогольного опьянения, ― рассказал Infopro54 источник в МВД.

Выяснилось, что 45-летний Василий* вызвал к себе домой жрицу любви, они всю ночь развлекались и выпивали. Нетрезвая барышня в 5 утра захотела покинуть клиента, но не смогла открыть замок, поэтому позвонила в дежурную часть.

― Хозяин квартиры, он же ― отец Василия, попытался разбудить сына. Тот, не придя в сознание, сразу схватился за травматический пистолет и, увидев сотрудника в форме, начал стрелять. Участковый получил ранение руки. Дебошира пришлось задерживать, ― добавил источник.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».