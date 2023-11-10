ФСБ рассекретила нарколабораторию в Новосибирске

УФСБ по Новосибирской области пресечена деятельность нарколабории, где на поток было поставлено производство синтетических наркотиков.

Известно, что двое безработных мужчин сняли в аренду частный дом и занялись нелегальным бизнесом. Дела шли в гору, пока в гости не нагрянули оперативники.

― Обнаружены и изъяты наркотическое средство Альфа-PVP массой свыше 9,4 кг, 20 литров вещества, 220 литров прекурсоров, а также химические реактивы и лабораторное оборудование. Произведенные синтетические наркотики дилеры планировали распространять через интернет-магазин на территории Сибирского федерального округа, ― прокомментировали в УФСБ.

В отношении дельцов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере». Подозреваемые арестованы.