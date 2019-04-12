Жизнь как на Манхэттене или, Собственное пространство в хайфлэте

Самое время обратить внимание на новую для Новосибирска концепцию жилого помещения — хайфлэт и эколофт от ГК «Расцветай».

В чем особенность хайфлэта?

Начнем с того, что рассмотрим концепцию хайфлэта подробнее. Как правило, это квартиры на последних этажах многоквартирных домов с персональным выходом на крышу. Отличительной чертой хайфлэта, в первую очередь, можно считать высокие потолки — до 5-6 метров, а также панорамные окна. Обычно такие квартиры не оставляют в первоначальном виде, полученном от застройщика, а реорганизуют в зависимости от потребностей хозяев.

Самым частым вариантом организации пространства является выделение балконной части, где может быть обустроена спальня, кабинет с классической библиотекой вдоль стены или даже кухня с обеденной зоной. Такая квартира изначально предполагает применения дизайнерских решений, что может стать бесценным полем деятельности для изобретательных и активных натур или уникальным местом жизни и работы людей творческих профессий. Чтобы правильно распорядиться таким удивительны местом и полностью использовать все его ресурсы, мы обратились к профессиональному дизайнеру интерьеров — Марии Зайцевой. Она рассказала, что ей уже доводилось работать в Новосибирске с советским хайфлэтом: высокие потолки до 5,7 метров в наивысшей точке, последний этаж и даже собственный выход на крышу. Только вот окна были обычного размера. В основном же примеров дизайнерских решений хайфлэтов в открытом доступе не так много. Оно и понятно, потому что этот тип квартиры только получает свое распространение, и особенно в России.

При самостоятельном обозрении различных дизайнов хайфлэта или эколофта Мария порекомендовала обратить внимание на проекты британского дизайнера Келли Хоппен, чтобы понимать общие тенденции. Потому что хайфлэты чаще всего гармонично выглядят в современной стилистике, которая, однако, не исключает классической теплоты домашнего уюта.

— Одним из удачных примеров обустройства хайфлэта я считаю дом самой Келли Хоппен, который она детально описала в своей книге «Дом Келли Хопен от замысла до воплощения», — отметила Мария Зайцева. — Эта квартира расположена в старинном особняке Лондона, что, конечно, само по себе огромное преимущество. Но некоторые идеи и приемы придутся кстати и в современных новостройках. Например, использование нейтрального цвета как основы, дополнение акцентных цветов и фактур, оформление высоких окон, тщательный подбор мебели и аксессуаров соответственно объему помещения. Все до сих пор помнят подвесное кресло-пузырь — одну из визитных карточек этого дома.

На что стоит обратить особое внимание при покупке хайфлэта?

На окна. Поскольку в этом помещении они обычно панорамные, то должны быть очень высокого качества, чтобы зимой не было холодно, а летом слишком жарко.

Учитывать расположение лестницы, потому что небольшое пространство вокруг нее будет нефункциональным.

Помнить, что площадь помещения хайфлэта по факту отличается от аналогичной по размеру площади в линейной квартире. Где-то она может добавиться за счет обустройства балкона, а где-то, наоборот, быть «съеденной» неграмотной планировкой.

Несколько советов для новоиспеченных владельцев хайфлэтов:

Нужно быть готовым к тому, что в хайфлэтах не обойтись без конструктивных элементов, таких как лестница или встроенная мебель. Это даст простор воображению, но и увеличит финансовую нагрузку.

Сама стилистика хайфлэта диктует использование крупных, эффектных элементов, чтобы подчеркнуть объем помещения. Это могут быть объемные светильники, большие живописные полотна, выразительная мебель.

Традиционно часть помещения возле окон оставляют с высокими потолками — получается эффектная общая зона с гостиной и кухней. Остальную часть делят горизонтально так называемыми «антресолями»: в ней уже располагаются приватные комнаты.

Как стать счастливым обладателем хайфлэта?

Очень сложно оставаться равнодушным к красивым квартирам, из которых открывается великолепный вид на город или реку, особенно из огромных панорамных окон. В Новосибирске варианты хайфлэта и эколофта предлагает ГК «Расцветай» в ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса» соответственно. Кардинальное различие между этими двумя видами квартир — в высоте потолка: у первых оно достигает 5,6 метра, у вторых – 5,15 метра. Кроме того, главной отличительной чертой такого жилья является то, что расположены они на последнем клубном этаже жилого комплекса премиум-класса. Само по себе проживание на этом этаже уже дает ряд преимуществ: вход исключительно для владельцев жилья по индивидуальному чип-ключу от лифта, всего шесть квартир на этаже, отличающаяся от всего остального подъезда отделка холла.

Застройщик для всеобщего удобства предусмотрел несколько вариантов линейной площади жилья: от 70 до 140 кв. м. Антресоли (или так называемый балкон) со вторым светом уже будут готовы для обустройства, остальная часть помещения может быть распланирована по усмотрению собственника квартиры.

Это жилье призвано не только внести разнообразие на рынок недвижимости, но и помочь каждой индивидуальности проявить себя по максимуму. В такой квартире уже никогда не получится мыслить шаблонно и проводить жизнь за серыми буднями — внешний простор обязательно способствует развитию внутреннего простора и широты мышления.

Узнать подробнее о хайфлэтах и эколофтах можно:

По телефону 8 (383) 255-88-22

На сайтах: гкрасцветай.рф , гоголя.рф, жк-на-маркса.рф.

В офисах продаж: ул. Гоголя, 205, ул. Фрунзе,228, офис №1, пр. Карла Маркса, 28, к. 1

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Расцветай».

Реклама