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Новосибирская область — лидер СФО по отмыванию денег

Только по одному уголовному делу в регионе легализовано более 800 млн рублей, перечисленных в оффшор.
  • 11/04/2019, 22:24
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирская область — лидер СФО по отмыванию денег
Однако за год объем «черных» операций в регионе существенно сократился.

В настоящее время проводятся следственные действия в отношении финансового медучреждения и учреждения финансовой сферы. Обе организации подозреваются в легализации доходов свыше 800 млн рублей, полученных при завышении стоимости медицинского оборудования. Как рассказал руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Андрей Долбня, для реализации схемы были привлечены и «технические» организации. Полученные средства фигуранты дела вывели в оффшор, после чего на них было приобретено недвижимое имущество.

 В целом в 2018 году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы 86 материалов. 28 уголовных дел связаны с легализацией. Большая часть фактов легализации по Сибирскому Федеральному округу приходится на Новосибирскую область. В среднем на одно уголовное дело  около 20 млн рублей. Это дела о мошенничестве в экономическом спектре,  рассказал Долбня на пресс-конференции в ТАСС.

В целом же, по словам руководителя управления финразведки, появления новых схем в «отмывании» денег не наблюдается. К сожалению, этого нельзя сказать об обналичивании.

 Возникли схемы по альтернативному обналичиванию. Там, где есть «наличка», она приобретается за определенный процент, и это в какой-то степени уводит в тень денежный поток. Раньше мы видели только прямое обналичивание с банкоматов или касс. Сейчас мы имеем достаточно завуалированные схемы, которые проводятся через рынки и риэлторские компании. Сейчас наша задача  найти в этом потоке узкие места и перекрыть его, — пояснил Андрей Долбня.

Однако в целом, даже с учетом новых схем, динамика преступлений в сфере легализации преступных доходов и обналичивания средств в округе за последние два года пошла на спад. По данным Росфинмониторинга, объем выведенных за рубеж денежных средств с 2017 года до конца 2018-го сократился в четыре раза с 16 до 4 млрд рублей, по Новосибирской области  с 10,2 до 2,3 млрд. Объемы операций по обналичиванию за данный период сократились с 64 до 32 млрд по округу и с 20,6 до 13,8 млрд по Новосибирской области.

За счет мер, предпринятых Росфинразведкой, сохранено 9,2 млрд рублей бюджетных средств, арестовано имущество фигурантов уголовных дел на 6 млрд рублей, доначислено налогов на 3 млрд рублей. В целом объем сомнительных операций сократился за 2018 год на 190 млрд рублей. Количество сообщений о подозрительных операциях уменьшилось на 30%.

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