Журналист Infopro54 победил в двух номинациях конкурса «Сибирь.ПРO»

Церемония награждения победителей XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», состоявшаяся 28 августа в конгресс-холле отеля «Марриотт», была устроена с поправками на реалии пандемии. Тем не менее свой образ юбилейного события акция проявила многогранно.

Как отметил Сергей Меняйло, полпред президента в Сибирском федеральном округе, конкурс он видел в прогрессии, ибо является его гостем в течение всей работы на округе. Как отметил полпред, при вынужденно скромной церемониальной части пятнадцатый конкурс «Сибирь.ПРO» впечатлил истинно юбилейным размахом контента: были охвачены практически все медийные форматы — от районных газет и периодики малых городов до онлайн-порталов, для которых границы и топография — почти уже условность. Монументальной по юбилейному была и статистика — на конкурс поданы 944 заявки. Причем некоторые участники собственных заявок не подавали — они были отобраны экспертной группой конкурса в ходе медиамониторинга.

Награда в главной номинации полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе «Энергия ПРОрыва» присуждена в пяти категориях.

Новацией юбилейного конкурса стала премия «Сибирский фотоПРОект» — «матрешечный» конкурсный формат, учрежденный именно к юбилею и адресованный фотокорреспондентам. Состязательный паритет текстовой и визуальной журналистики олицетворялся разнообразием конкурсных категорий. Победителем в категории «Одним кадром», посвященной человеку труда и промышленным объектам Сибирского федерального округа, стала Лариса Баканова с материалом «Лучших горняков определили в Хакасии» (газета «Хакасия»). В категории «Сибирь в лицах» победителями признаны Артем Моисеев за социальный проект-фоторепортаж «Ледовый поход для инвалидов по Байкалу» (интернет-портал irk.ru) и Хенче-Кара Монгуш (газета «Тувинская правда») за серию фотопортретов жителей Республики Тыва. Примечательно, что фотографы-призеры показывают не только географическое, но и форматное многообразие — от титульной газеты региона, имеющей обширную советскую историю, до интернет-портала. И технологическое разнообразие, к слову, тоже. Так, Хенче-Кара Монгуш — один из действующих мастеров аналогового, пленочного медиафото — не отрицающий цифровые технологии, но берущий публику характерным, «тепло-ламповым» шармом классической оптики.

Не сенсационным, но примечательным событием стала победа одного из конкурсантов сразу в двух взаимно автономных номинациях: журналист портала Infopro54 Игорь Смольников победил в номинации «Цифровая Сибирь», учрежденной генеральным партнером проекта — Макрорегиональным филиалом «Сибирь» ПАО «Ростелеком», и в номинации «ПРОверенный источник», учрежденной группой «Интерфакс» и посвященной развитию информационно-аналитической журналистики в сфере экономики. Поскольку двойная победа одного конкурсанта в разных номинациях — событие достаточно нечастое в истории конкурса, вторую по счету награду для победителя было решено сделать вариативной. Ею стал сертификат на эксклюзивный годовой доступ к аналитической системе СПАРК — к инструментарию, желанному для всех журналистов, пишущих о бизнесе.