Способы получения Французского гражданства

Способы приобретения гражданства

Некоторые из них могут забрать много времени и сил, другие же, напротив, характеризуются быстротой и удобством.

Семейные связи

Является очень частым способом получения гражданства во многих странах ЕС. Так, если вы можете доказать, что кто-то из ваших родственников имеет французское подданство, а вы пять и более лет проживаете на территории страны, у вас есть все шансы получить гражданство. Является наименее проблематичным вариантом.

Получение гражданства ребенком

Важно помнить, что ребенок, родившийся во Франции автоматически получает подданство этой страны только в том случае, если оба (или один) его родителя являются французами.

В том случае если родители — граждане другой страны, он может получить французский паспорт по собственному волеизъявлению по достижении 18 лет, но только при условии проживания в стране на протяжении пяти лет.

Приемные дети становятся гражданами автоматически. При этом такие дети должны постоянно проживать во Франции и не могут иметь никаких связей со старыми родителями.

Натуральный способ

Что для этого необходимо:

Хорошее знание языка, истории и культуры Пятилетнее проживание на территории страны Материальная независимость Образование, полученное во французском вузе Особые заслуги перед государством: служба во Французской армии, спортивные достижения

Те, кто владеют французским языком, процедура оформления и подачи документов будет носить упрощенный характер. Однако придется предоставить документ, подтверждающий ваши знания, и при этом оценка должна быть высокой. Кроме того, Вам необходимо будет пройти собеседование на знание языка со специалистом в консульстве.

Но до этого еще далеко, если у вас нет ВНЖ. Самостоятельно получить вид на жительство будет сложно без должного основания. Чтобы легально находиться в стране и не получить отказа, бывшие иммигранты рекомендуют обращаться за консультацией в миграционные компании. Если изучить отзывы о компании Trust Group, легально находиться в стране можно с другим паспортом ЕС.

Брак с французским гражданином

Согласно действующему на сегодняшний день закону от 2006 года супруги до подачи документов на ПМЖ обязаны прожить совместно не меньше 4 лет. При этом наличие штампа в паспорте не послабляет требования к уровню знания языка и культуры страны.

Кроме того, если семья не проживает постоянно на территории Франции, срок увеличивается до 5 лет.

Также важно обратить внимание на необходимые документы, среди них: справки о наличии жилья, работы с хорошей зарплатой, которая позволяет содержать членов семьи, в том числе будущую супругу(а).

Инвестиции

Любая экономически прогрессивная страна стремится привлекать людей, способных внести свою лепту в ее развитие. Поэтому тем, кто готов расстаться с 1 миллионом евро, получить французское гражданство будет намного легче. В приоритете у Франции в первую очередь европейские бизнесмены, но и для представителей крупного бизнеса из других стран двери всегда открыты.

Упрощенные варианты обретения гражданства

Первый способ это получить гражданство, например, Чехии (гораздо более доступное) и только потом подавать на французское. Для граждан Евросоюза действует упрощенная процедура.

Также льготы действую в отношении слеующих категорий граждан:

военных: служба в армии на протяжении пяти лет дает возможность оформить гражданство по сокращенное процедуре; спортсменов: те, кто успешно выступают от Франции на мировой спортивной арене, получают определенные льготы при прохождении процедуры оформления. Беженцев.

Вид на жительство – предпосылка получения гражданства. Перед тем как подавать на ВНЖ вам необходимо внимательно ознакомиться с перечнем обязательных документов. Все документы должны быть заверены и поданы в двух экземплярах на французском языке. Срок рассмотрения обычно занимает 6 месяцев.

Фото предоставлено рекламодателем