Журналисты Infopro54.ru награждены дипломами IX конкурса «Ростелекома»

«Ростелеком» вручил дипломы и подарки новосибирским участникам IX конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который в этом году проводился в партнерстве с дочерней компанией корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», сообщили в пресс-службе компании.

Победителей и участников конкурса поздравил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. Он поблагодарил журналистов за тексты, в которых они рассказали о технологических трендах, инновационных решениях и цифровых сервисах в телекоммуникационной отрасли, а также пригласил их участвовать в юбилейном для компании конкурсе.

— Совсем скоро будет дан старт десятому конкурсу «Вместе в цифровое будущее». Мы пока не можем раскрыть все его секреты, но обещаем: это будет что-то особенное! И я уверен, что новосибирским журналистам будет о чем рассказать, — отметил Николай Зенин.

Отмечается, что в этом году на конкурс из Сибири было заявлено 258 работ, каждая пятая из которых — из Новосибирска. Уровень представленных материалов высоко оценил постоянный член жюри, председатель правления Новосибирского союза журналистов Яков Самохин.

— Определять лучших в этот раз было не только интересно, но и непросто, потому что сложных аналитических текстов стало гораздо больше. Это и понятно: технологии не стоят на месте, так что теперь, чтобы определить победителя, нужно самому хотя бы немного разбираться в ИТ-сфере, — сказал он.

В числе лауреатов регионального этапа конкурса награды получили Ирина Овдина за текст о цифровизации медицины и Александр Месаркишвили из издания «Континент Сибирь» за интервью о будущем телекоммуникационной сферы. Последнюю работу также отметило федеральное жюри: в номинации «Печатная пресса» Александр завоевал второе место.

Поощрительные призы за активное участие в конкурсе также получили Наталья Решетникова, старший корреспондент «Российской газеты в Новосибирске»; Федор Туров, журналист издания «Континент Сибирь»; Юлия Катковская из «Делового квартала»; Лолита Белова из издания «Коммерсантъ-Сибирь»; Юлия Данилова из информационно-аналитического портала Infopro54.ru и другие известные журналисты Новосибирска.

Фото Михаила Перикова