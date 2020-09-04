Новые лимиты по банковским операциям Банка «Левобережный»

С 7 сентября совершать операции в BL-online можно будет на общую сумму до 1 млн рублей в сутки. Указанный лимит не распространяется на внутрибанковские переводы между своими счетами и оплату налогов, сборов и прочих платежей в бюджет. Для увеличения лимита необходимо лично обратиться в любое подразделение банка.

Обращаем ваше внимание на участившиеся случаи мошенничества при использовании средств удаленного доступа к банковским счетам, к которым относятся интернет-банк и банковские карты. И напоминаем, что Банк «Левобережный» (ПАО) никогда не будет запрашивать номера карт, логины и пароли от личных кабинетов интернет-банка, коды для подтверждения операций и другие персональные данные.

Если у вас возникают сомнения в правомерности звонка, лучше положить трубку и позвонить в Банк самостоятельно по тел.: 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка