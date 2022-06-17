Золото или серебро: выбрать красивый номер в формате 8 800 от «Ростелекома» стало проще

Сервис «8 800» позволяет распределять вызовы между офисами и сотрудниками, чтобы принимать несколько звонков одновременно и не потерять ни одного клиента.

Стоимость номера зависит от его категории, то есть от комбинации последних цифр. Абоненты «Ростелекома» могут подобрать бесплатный номер в формате «8 800», серебряный (разовый платеж 5 000 рублей) или золотой (разовый платеж 15 000 рублей). Также варьируется набор дополнительных сервисов и количество включенных в пакет минут: гибкий тариф позволяет подключать 150, 500 или 1 000 входящих минут.

«Номер в формате 8 800 в глазах клиента сразу же формирует образ серьезной компании, которой можно доверять, так как это федеральный телефон, звонки на который бесплатны из всех регионов страны. Номер не привязан к конкретному адресу, благодаря чему принимать вызовы можно не только в офисе, но и за его пределами при переадресации на городской или мобильный телефон», — уточнил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Услугой удобно управлять в личном кабинете — настраивать переадресацию, просматривать статистику, создавать VIP-списки клиентов, прослушивать записи разговоров, создавать голосовое приветствие. Кроме того, сервис оснащен системой защиты от спам-звонков.

Протестировать услугу «8 800» можно бесплатно в течение недели. Подробные условия подключения сервиса доступны на сайте «Ростелекома».