Соучредитель новосибирской фирмы-экспортера пытался избежать таможенных платежей на 11 млн рублей

Уклонение от уплаты таможенных платежей при экспорте продукции из Алтайского края предупредили сибирские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Уйти от уплаты таможенных платежей пытался экспортер семян подсолнечника. Незаконную схему выявили и пресекли сотрудники Сибирской электронной и Сибирской оперативной таможен во взаимодействиис Красноярской транспортной прокуратурой.

— Установлено, что общество с ограниченной ответственностью из Новосибирска подало в Сибирскую электронную таможню несколько деклараций на товары для таможенного декларирования – 543,9 тонн ядер подсолнечника на экспорт в Китай, — говорится в сообщении. — В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в действительности на вывоз подготовлены семена подсолнечника, имеющие более высокую ставку вывозной таможенной пошлины, чем ядра. Кроме того, документы, представленные в таможню с декларациями на товары, оказались недействительными.

Организовал преступную схему один из соучредителей новосибирской фирмы-экспортера. С помощью недостоверных сведений, заявленных в декларациях на товары, и недействительных документов, он пытался избежать таможенных платежей в размере 11,3 млн рублей.

В отношении 38-летнего бизнесмена возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 194 УК РФ (покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.