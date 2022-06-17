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Соучредитель новосибирской фирмы-экспортера пытался избежать таможенных платежей на 11 млн рублей

  • 17/06/2022, 11:30
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Соучредитель новосибирской фирмы-экспортера пытался избежать таможенных платежей на 11 млн рублей
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Уклонение от уплаты таможенных платежей при экспорте продукции из Алтайского края предупредили сибирские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Уйти от уплаты таможенных платежей пытался экспортер семян подсолнечника. Незаконную схему выявили и пресекли сотрудники Сибирской электронной и Сибирской оперативной таможен во взаимодействиис Красноярской транспортной прокуратурой.

— Установлено, что общество с ограниченной ответственностью из Новосибирска подало в Сибирскую электронную таможню несколько деклараций на товары для таможенного декларирования – 543,9 тонн ядер подсолнечника на экспорт в Китай, — говорится в сообщении. — В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в действительности на вывоз подготовлены семена подсолнечника, имеющие более высокую ставку вывозной таможенной пошлины, чем ядра. Кроме того, документы, представленные в таможню с декларациями на товары, оказались недействительными.

Организовал преступную схему один из соучредителей новосибирской фирмы-экспортера. С помощью недостоверных сведений, заявленных в декларациях на товары, и недействительных документов, он пытался избежать таможенных платежей в размере 11,3 млн рублей.

В отношении 38-летнего бизнесмена возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 194 УК РФ (покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: flickr.com — Вести Детально

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь

Теги : уголовное дело таможня право и порядок


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