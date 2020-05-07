ЗСЖБ №6 хочет построить многоквартирный дом в Кировском районе Новосибирска в рамках МИП

На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов 24.04.2020 принято решение о возможном удовлетворении ходатайства АО «Завод сборного железобетона № 6», говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Согласно информации, земельный участок, на котором предполагается реализация проекта площадью 1,9782 га расположен на ул. Николая Сотникова (Кировский район).
Отмечается, что земельный участок предназначен для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка), многоквартирных многоэтажных домов, автостоянки, объектов обслуживания жилой застройки; коммунального обслуживания – котельных, водопроводов, газопроводов, канализации, линии электропередач, насосных станций, трансформаторных подстанций, линий связи. А также для застройки жилыми домами смешанной этажности (зона Ж-1).
Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
В протоколе заседания говорится, что инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства многоэтажного жилого дома по ул. Галущака, 15 стр в Новосибирске.
— Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов — 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на земельный участок, — говорится в сообщении.
Фото: pixabay.com, автор- annca
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