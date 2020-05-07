За сутки в Новосибирской области подтверждены 67 новых случаев COVID-19

По данным оперативного штаба на 11 утра 7 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 67 человек, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что всего в регионе 876 случаев заражения коронавирусом, в том числе 42 ребенка. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 240 человек, 12 – скончались.

В отделениях реанимации находятся 53 пациента, на ИВЛ – 25 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 1118, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую ЦРБ.

Всего в регионе сделано 48 810 тестов на коронавирус.

Фото: с сайта оперативного штаба