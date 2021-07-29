1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Новый речной маршрут «Тихие зори (р.п. Краснообск) – Северо-Чемской жилмассив – Речной вокзал», по которому будет курсировать теплоход или так называемый «речной трамвайчик», откроется в Новосибирске 1 августа.

— Время в пути от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала составит 20-25 минут. В случае получения положительных отзывов у пассажиров, в 2022 году будет организована работа данного маршрута с 1 мая. Прорабатывается возможность увеличения количества мест причаливания в границах Новосибирска – в районе ж/д моста через Обь (парк «Городское начало»), жилой массив «Ясный берег», район ж/д вокзала «Новосибирск-Главный» и так далее, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.

Стоимость проезда от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала составит 50 рублей. По предъявлению единого социального проездного билета или пластиковой карты «Социальная карта» действуют льготы.

Места (ориентиры) причаливания теплохода: ул. Саввы Кожевникова, 13; «Смородинка» СНТ территория, 1.