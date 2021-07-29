Генеральная прокуратура потребовала закрыть ютуб-канал городского депутата

Генеральная прокуратура требует от Роскомнадзора закрыть ютуб-канал депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко, представляющего избирательную коалицию «Новосибирск 2020». Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети.

— Как вижу свой канал я: обсуждаем ямы на дорогах и заборы, премию мэра Новосибирска, выборы в Бердске, — рассуждает Бойко. — Как видит его генеральная прокуратура: экстремизм, призывы к массовым беспорядкам. Причем прокуратура требует удалить не конкретное видео или их пачку, а весь канал. То есть, видимо, все 352 видео на канале содержат экстремизм и призывы к массовым беспорядкам.

Помимо экстремистской деятельности и массовых беспорядков, как следует из уведомления Роскомнадзора со ссылкой на прокуратуру, каналу инкриминируют участие в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, публикацию информационных материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной, а также недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений.

— В течение суток с момента получения данного уведомления провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», обязаны проинформировать об этом владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением порядка, — говорится в документе.

Позже в своем еженедельном стриме политик сообщил, что прекращать эфиры не намерен и в случае закрытия канала вместе с другими представителями коалиции намерен найти для них другую площадку, использовать, например, для эфиров страницы в социальных сетях.

Напомним, что Сергей Бойко возглавлял в Новосибирске отделение запрещенного в апреле штаба Алексея Навального. К штабу также имели отношение еще несколько депутатов горсовета, представляющих коалицию «Новосибирск 2020». Возглавляемый Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» (деятельность организации запрещена) внесен в реестр экстремистских организаций и иностранных агентов. Сам Алексей Навальный был арестован в середине января, что спровоцировало многочисленные протестные акции его сторонников, включая депутатов-коалиционеров, в Новосибирске.