1 июня стартует фестиваль для детей «Когда не надо в школу»

С первого дня июня на протяжении месяца в Новосибирской филармонии пройдут концерты для детей под общим фестивальным названием «Когда не надо в школу». Это 15 концертов, 15 уникальных музыкальных программ, которые сопровождают разнообразные активности для детей: от квестов и подвижных игр до музыкальных боев, мозговых штурмов и дискотек по-филармонически.

— В фестивале принимают участие ансамбль «Маркелловы голоса», Вокальный ансамбль Павла Шаромова, Новосибирская хоровая капелла, джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», Русский академический оркестр, студенческие коллективы и талантливые ребята. 1 июня в Международный день защиты детей на игровую программу «Дом музыки» мы приглашаем ребят в Камерный зал филармонии – здесь будут работать аниматоры, для детей пройдут подвижные игры, созданы интересные фотозоны. Вход на интерактивную программу 1 июня будет свободным для всех, — рассказала руководитель Детско-юношеской филармонии Мария Рогова.

В программе фестиваля – концерты «А кто такие фиксики?» (8 июня), «У лукоморья дуб зеленый…» по произведениям Пушкина (10 июня), «Ребятам о зверятах» совместно с Новосибирским зоопарком (15 июня), «По морям, по волнам» на музыку Минкова и Римского-Корсакова (17 июня), «Пиф-паф, ой-ой-ой!» на музыку Гладкова и Дунаевского (23 июня), «Африканские чудеса» по мотивам произведений Киплинга (24 июня). Музыкальные сказки для детей из коллекции уникальных записей Московской филармонии покажет Виртуальный концертный зал: «Василиса Прекрасная» (3 июня), «Приключения Пиноккио» (4 июня), «Алиса в стране чудес» (11 июня), «Золушка» (18 июня). А также ребят ждут музыкальный спектакль «Доктор Айболит» на музыку Фиртича (9 июня) и квест по закулисью филармонии PHIL-NSK.PLAY (16 июня).

Закрытием фестиваля станет большая интерактивная программа #MUSICHOUSE в стиле ТикТок: помимо музыкальных сюрпризов, ребят ждут дискотека и воркшопы с новосибирскими тиктокерами.

— Впервые фестиваль будет проводиться не только в городе Новосибирске, но и в области. 12 концертов артистов Новосибирской филармонии для детей пройдут в Тогучинском, Кубышевском и Барабинском районах, в небольших селах, где концертная жизнь очень скромная. Это детские программы «Музыкальные фокусы и веселые истории», «В царстве струнных инструментов» и «На охоте» от Новосибирской камераты, ансамбля «Сибирский брасс», дуэта Resonance и солистов, — отметил генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников.

Возраст: 6+