Виды логистических услуг

Виды услуг

Логистические услуги (например, такие предоставляются на сайте https://priorlog.ru/) делятся на:

транспортные;

таможенные;

производственные;

логистика запасов;

закупочные;

информационные;

складские.

Рассмотрим некоторые из них.

Транспортная логистика представляет собой оптимизацию маршрута и выбор подходящего транспорта при доставке груза.

Производственная логистика – это управление производственным потоком реализации продукта: от поставки сырья до доставки конечного продукта к пользователю.

Таможенная логистика занимается доставкой товара между странами с минимальными вложениями денежных средств и выбором оптимальных маршрутов.

Логистика запасов необходима для обеспечения бесперебойной работы по производству товара, а именно для оптимизации производства.

Информационная логистика занимается организацией информационных потоков между снабжением, сбытом и производственными процессами. Это сбор информации, ее анализ, контроль и управление, а также разделение информационных потоков и фильтрация информации.

О таможенных услугах

Таможенные услуги (подробнее на https://priorlog.ru/uslugi/) условно можно разделить на основные и вспомогательные. К основным относятся таможенное оформление и сопровождение грузов, а также хранение его на внутреннем складе. Перечень вспомогательных услуг гораздо шире. Это:

Консультации.

Таможенный аудит.

Торговые и экспертные услуги.

Ликвидация товара.

Ведение реестра.

Информирование о товарах, проходящих через таможню.

Таможенная оптимизация логистических затрат представляет собой комплекс мер по анализу и улучшению логистики доставки грузов, грамотный выбор места для таможенного оформления и снижение содержания брокера. Это также и правильный выбор таможенной инфраструктуры. Следует подвергать анализу все факторы, влияющие на сроки и условия прохождения таможни и дальнейшего растомаживания товаров. Так, например, хорошая оснащенность пункта пропуска через границу увеличивает его пропускную способность и снижает очереди при переходе через границу. К затратам можно отнести и тарифы таможенных складов и складов временного хранения. На снижение затрат косвенно влияет оснащенность складов техникой для погрузки и разгрузки и наличие служб ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Для организации логистических процессов всех видов предприятие или собственник может создать свое собственное подразделение. Однако чаще всего выбирают привлечение сторонних компаний.