1 марта в Новосибирске стартуют продажи седана K900

1 марта дилерские центры Новосибирска начнут продавать новый флагманский седан KIA K900. Новый седан представительского класса будет предлагаться на российском рынке в трех комплектациях: по цене от 2 млн 969 тыс. 900 рублей до 4 млн 399 тыс. 900 рублей.

В России предшественником K900 был седан Quoris. Об этом напоминает пресс-служба корейской марки. Новый полноприводный К900 будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей: 3,3-литровым V6 GDI (мощностью 249 л. с.), или мотором V8 GDI, объем 5,0 л. и мощностью 413 л.с.

Седан, вне зависимости от модификации двигателя, будет укомплектован 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Всего предусмотрено три комплектации KIA K900: Luxe, Prestige и Premium. Однако вне зависимости от выбранной версии, интерьер премиального седана украшают стрелочные часы, специально созданные швейцарским производителем Maurice Lacroix.

В базовой версии (Luxe) К900 имеет светодиодные фары, 3-зонный климат-контроль и обогрев руля, 12 регулировок водительского сиденья и 8 регулировок у пассажирского.

Комплект безопасности включает 9 подушек безопасности, на передних сиденьях предусмотрены натяжители, подтягивающие ремни и крепче удерживающие человека при аварии или слишком резком маневре. В число электронных ассистентов К900 входит парковочный радар с камерой заднего вида, аудиосистема Krell с 14 динамиками и мультимедийная система с широким дисплеем.

Напомним, что в Новосибирске марку KIA официально представляют дилерские центры ООО «Сармат», ООО «Мегапарк» и ООО «Центр НСК».

Фото: autostat.ru