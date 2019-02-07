В расширение ГБШ вложат 1 млрд рублей

— В 2019 мы приступаем к расширению улицы Гусинобродское шоссе (ГБШ) с двух до четырех полос. Всего планируется расширить участок около 4 км с выездом на трассу областных дорог. Стоимость работ — около 1 млрд рублей. Думаю, что в несколько этапов этот проект будет реализован, — сообщил на совещании по подведению итогов деятельности департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.

Директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик добавил, что в сентябре 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочного узла, расположенного на ГБШ.

— Автовокзал на ГБШ подразумевает проведение комплекса работ. Перед инвестором стоит задача по его вводу в эксплуатацию, а перед управлением пассажирских перевозок мэрии — пересмотр маршрутов, которые будут переводиться на этот автовокзал с автовокзала, расположенного на Южной площади, — заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов. — Эта работа должна быть проведена в летний период, чтобы мы могли запустить объект в связке со стыковочными маршрутами муниципального и межмуниципального транспорта.

Дронов поручил коллегам из департамента приступить к проектным работам, чтобы подтянуть трамвайные пути от автовокзала до метро «Золотая нива» с реконструкцией участка улицы Кошурникова. В мае 2018 года в ходе визита на объект Дронов сообщал, что разработано технико-экономическое обоснование прокладки трамвайных путей как на Плющихинский жилмассив, так и от нового автовокзала до «Золотой нивы».

По проекту здание вокзала на ГБШ будет двухэтажным, площадью 1620 кв. м с помещениями для отдыха водителей, диспетчерской, залом ожидания на 75 мест и другими помещениями для обслуживания пассажиров, двумя перронами для посадки и высадки пассажиров, площадкой для межрейсового отстоя автобусов, эстакадой для осмотра техники. Площадь земельного участка — 2,2 га. Планируется, что здесь появятся стоянки не только международных, междугородних и внутриобластных маршрутов, но и конечные остановки городских маршрутов. Объем вложений в проект — 120 млн рублей. Инвестором выступает ООО «Автосервис».

Фото пресс-службы мэрии