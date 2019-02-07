Адрес надолго

Если квартиры-студии были предметным символом коммерческого строительного бума, то интерес к двух- и трехкомнатным квартирам – примета рынка не накаленного, а взрослеющего.

Главные его герои – это, с одной стороны, люди, намеренные вложиться не в примитивную жилкапсулу для быстрой перепродажи, а в жилье с отточенными потребительскими качествами. В то самое, которое для себя и надолго.

С другой стороны, на это оформившееся желание деятельно отвечают самые чуткие из девелоперов. И они готовы потребительские качества своего продукта оттачивать и полировать.

Вы это заслужили

Тренд этот типичен если не для всей России, то уж точно для четверки ее крупнейших городов: двух федеральных столиц и двух региональных квази-столиц – Новосибирска и Екатеринбурга. Во всех четырех городах бум студий был самым шумным, самым ярким, затмевающим все и вся процессом.

И во всех четырех сквозь гул этого ажиотажа проступил новый тренд – интерес к просторным квартирам с эргономичной планировкой. Квартирам, олицетворяющим не роскошь ради роскоши и не спартанское самоотречение «понаехавших» покорителей столиц, а именно золотую середину – комфортную жизнь в обжитом районе, обладающим и нынешним хорошим статусом, и долгосрочными перспективами развития. Все это – приметы жилья «комфорт-плюс».

Парадоксально, но факт: именно жилье класса «комфорт-плюс» обладает сейчас самыми четкими, самыми детализированными категориальными параметрами, при том что крайние позиции рыночного спектра описаны куда более расплывчато. Например, для эконом-категории, для лоукост-группы зачастую не имеет значения локация дома – да хоть в чистом поле! Что, к слову, в четырех случаях из пяти получает буквальное воплощение. Зато дешево же!

Для премиумной группы, в свою очередь, характерно равнодушие к детализации планировочных решений: зачастую квартира в супер-доме по супер-адресу оказывается просто голым периметром с окнами и коммуникациями. А зачем, мол, заморачиваться? Все равно взыскательный покупатель позовет своего личного кутюрье от архитектуры. Вот пусть он и кроит, а мы ему просто периметр наметим…

Зато для комфорт-класса равнозначны и равно значимы все зачетные позиции – и локация дома, и ее социальный и инфраструктурный потенциал, и архитектурный уровень всего здания в целом, и планировочные решения квартир.

Позиций умолчания, непроговоренных аспектов тут практически нет.

Очень характерный в этом смысле пример – жилой комплекс «Расцветай на Маркса», возводимый ГК «Расцветай», – 25-этажные дома с дизайнерской зеленой зоной у подножия. Локация ЖК «Расцветай на Маркса» сочетает бесспорную «центральность» и парковый уют. Его функциональная нюансировка спроектирована по всем канонам комфорт-класса: уютный и безопасный для детей двор car free, собственный паркинг и складские помещения, цифровые системы безопасности, авторский ландшафтный дизайн, стильное оформление лобби-зон, межэтажных пространств и порталов, бесконфликтная компоновка досуговых пространств (эргономичные игровые комплексы для малышей, workout-площадки для подростков и взрослых, очаровательные зеленые уголки для созерцательного релакса).

И конечно же, важная категориальная примета – эргономичная просторность планировок. Диапазон планировок тут насчитывает 20 вариантов.

Трешка как символ

Трехкомнатная квартира – такой же яркий предметный эквивалент для понятия «комфорт-плюс», как студия для «эконома».

Трехкомнатная квартира – это в принципе жилье с долгосрочной функциональностью. Функционал этот рассчитан либо на уже сложившуюся полную семью с ребенком или двумя детьми, либо на семью совсем молодую, но твердо осмыслившую свои планы и на город проживания, и на детей. В общем – налицо образ заслуженного счастья. Который нужно отразить в планировочных решениях.

Современная трехкомнатная квартира – не аналог ни «трешкам» советских типовых домов, ни квартирам из нарочито нетиповых зданий 90-х.

«Трешка» по-советски была суровым плодом механистичного принципа «просто добавляем комнату». Это не предполагало каких-либо иных отличий от двух- или однокомнатной квартиры: кухни, прихожие, санузлы для всех трех вариантов имели одинаковое, типовое решение, и демографическую специфику «трешки» никак не учитывали. Даже само понятие «демография квартиры» тогда казалось вызывающим умствованием из западной прессы.

У просторных квартир 90-х и ранних 2000-х был иной поколенческий дефект: архитекторы той поры почему-то люто возненавидели коридор. То ли увидели в этой детали какую-то ненавистную себе «советскость», то ли просто стремились сокрушить стереотипы. Как бы то ни было, из квартирных планировок той поры с каким-то маниакальным энтузиазмом изымались любые намеки на коридор. Его стремились заменить прихожей или холлом. Впрочем, наяву чарующе звучащее слово «холл» воплощалось в довольно странное зрелище: в нарочито «безкоридорной» большой квартире холл превращался в нагромождение дверей по всем стенам – настолько, что в итоге начинал напоминать декорацию к любому из безумных приключений английской девочки Алисы. Функциональность и декоративность этой зоны тоже были минимальны – ну как распорядиться стенами, если они все состоят из дверей?! Надо ли говорить, что уюта это совсем не добавляло. Специю британского пространственного безумия – о, да, пожалуйста! А вот с уютом как-то не заладилось…

В этом смысле трехкомнатные квартиры в ЖК «Расцветай на Маркса» – плод осмысления всех поколенческих ошибок и неудачных попыток. Это не погоня за оригинальностью ради WOW-эффекта, не изобретение велосипеда. Это точная, выверенная работа с эргономикой, с социологией, демографией, с пространственной психологией.

Работа, которая дала результат в равной мере обаятельно-классичный и современный. При разработке планировок учитывались два слоя архитектурного опыта: современные западные наработки в этой сфере и отечественная практика коммерческого жилищного строительства 1890-1900-х. Да, речь о квартирах в доходных домах Москвы и Петербурга – тех самых, что до сих пор пленяют нас привольной разумностью планировок. Например, именно из этой эпохи – прихожая. Это не несуразно громадный холл 90-х, где столпились двери комнат. И не маленький придверный пятачок в «типовушке». Это именно прихожая – достаточно большое, разумно просторное помещение, в котором можно разместить и системы хранения, и удобно обособит санитарно-буферную зону переодевания-переобувания, и воплотить эффектные декораторские решения с welcome-эффектом.

Такая увертюра гостиной, плавно перетекающая в коридор. В свою очередь, коридор за счет своей достаточно большой квадратуры (16,29 кв. м) избавлен от дискомфортного тоннельного эффекта. Его L-образный контур – настоящая находка для интерьерных импровизаций: первый его отрезок (до прямого изгиба), можно оформить как мини-холл (настоящий, а не тот, что из 90-х), а на втором отрезке, где из-за разумного расположения дверей весьма широкие простенки, можно расположить все, что душе угодно: мини-галерею, полки для книг или коллекций. Такой коридор перестает быть просто связкой между помещениями жилища, а становится частью его образа, зоной комфорта.

Второй санузел (важная штука в квартире с насыщенной демографией) не крадет пространство у коридора: он не вдается во внутреннее пространство квартиры, а как бы выступает за ее планировочный контур – на манер зубца у детали паззла.

Зоны примыкания тут вообще продуманны очень тщательно. Например, смычка кухни и гостиной дает свободу для планировочных импровизаций: отказавшись от перегородки между ними, можно получить типичную для «евротрешки» кухню-гостиную, а сторонники функциональной конкретики могут оставить все как есть – у каждого варианта свое обаяние.

Примечательная деталь гостиной – два окна на смежных стенах. Это не только дает панорамное восприятие окрестностей и интересный планировочный эффект, но и полезно в плане гигиены. Фактически это наследование традиций Баухауса: мастера этой культовой архитектурной школы всегда старались дать окнам жилища ориентацию на две стороны света – на стороны смежные или полярно-противоположные. Ибо уже тогда, в 1920-30-х, было установлено, что такая двухвекторная ориентация окон и балконов позволяет лучше насыщать жилище светом, улучшает воздухообмен, благотворна для микроклимата.

Из той же эпохи «классического модернизма» и почтение к квадрату: все комнаты – это либо идеальный квадрат, либо максимально приближенный к нему широкий прямоугольник. На таком пространстве удобно импровизировать с функциональными зонами и мобильными перегородками, легко расставлять мебель, оно эффективно освещается, не имеет пассивных зон из серии «а сюда мы не знали что поставить». И даже самая маленькая комната в этой обойме маленькая лишь по внутренним меркам самой квартиры – «всего» 14 квадратов. Эта количественная логика подсказывает роль комнаты – скорее всего, быть ей детской. И тесно в ней не будет даже самому активному ребенку. Да и двум, пожалуй, тоже не будет. А когда дети вырастут и разъедутся, очередную функцию комнаты можно будет «перепридумать». Впрочем, до этого еще много счастливых лет. По адресу, который надолго.

Подробности о ЖК «Расцветай на Маркса» можно узнать по телефону:

8 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

жк-на-маркса.рф.

Офис продаж: проспект Карла Маркса, 28, корпус 1

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф.

Фото: pixabay.com и ГК Расцветай