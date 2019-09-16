10 фактов о TEDx

В этом году движению TEDx исполняется 10 лет.

В этом году движению TEDx исполняется 10 лет. В Новосибирске конференция пройдёт в седьмой раз.

В этом письме мы собрали 10 интересных фактов о TEDx.

1. Для начала о том, что такое TED

TED — проект, который постепенно стал заметным явлением в интеллектуальной жизни всего мира. Аббревиатура TED расшифровывается как “technology, entertainment, design”. Первая конференция TED была организована в 1984 году в Монтерее, штат Калифорния, Ричардом Сол Вурменом и Гарри Марксом. На ней были представлены только что выпущенный компьютер Macintosh и созданный компанией Sony компакт-диск.

2. Как конференция TED стала ежегодной

Конференция стала проводиться ежегодно с 1990 года. С 2001 года права на проведение TED принадлежат фонду SaplingFoundation и его создателю Крису Андерсону. Именно он сформулировал единую миссию проекта — “Ideas worth spreading” («Идеи, достойные распространения»).

3. Как идеи спикеров TED стали распространяться по всему миру

В 2006 году TED начал размещать выступления спикеров на своём сайте и на YouTube. Первое видео на YouTube-канале TED под названием «Райвс контролирует Интернет» на сегодняшний день насчитывает чуть более 330 тысяч просмотров. Самое популярное видео на канале — выступление Джеймса Витча на тему «Что случается, когда начинаешь отвечать на спам». Его посмотрели более 40 миллионов человек. И это только на официальном канале, не считая множества копий.

4. Как появился проект TEDx

Молниеносное распространение видео выступлений с TED превратило эксклюзивную конференцию в вирусную фабрику мысли. Результатом этой глобализации стал TEDx — проект, позволяющий отдельным людям или группам людей в различных странах, городах, университетах, сообществах организовать независимые конференции в стиле TED. В России конференции в стиле TED проводятся с 2009 года.

5. Как TEDx появился в Новосибирске

В Новосибирске конференции TEDx проходят с 2011 года. Организатором конференции является основатель школы «Человек слова» Светлана Винокурова (Фоминых).

На вопрос о том, что вдохновило на проведение TEDx в Новосибирске, Светлана отвечает так: «Мне всегда хотелось гордиться местом, где я живу. В 2011 году, когда мы делали первый TEDxNovosibirsk, мы хотели доказать, что Новосибирск — это не только серые здания советских времён, это яркие люди, удивительные проекты и передовые идеи».

6. О масштабах TEDxNovosibirsk

В 2018 году на конференцию попали 1100 человек не только из Новосибирска, но и из Барнаула, Омска, Томска, Екатеринбурга, Красноярска, Великого Новгорода и даже Израиля. Таким образом, конференция TEDxNovosibirsk-2018 имела международный масштаб. В 2019 году ожидается не меньший ажиотаж.

7. О спикерах TEDxNovosibirsk

За годы проведения TEDx в Новосибирске на сцене побывали 66 спикеров.

В 2016 году на сцене TEDxNovosibirsk с темой «Метод живого мышления» выступил Аркадий Цукер. Рассказанная им история легла в основу фильма «Временные трудности» (2018 г., реж. Михаил Расходников).

Самому юному спикеру Платону Качалину на момент выступления было 9 лет.

8. О команде TEDxNovosibirsk

Если для зрителей TEDxNovosibirsk — это один день, то для команды организаторов это несколько месяцев подготовки. Конференция становится возможной благодаря усиленной работе команды волонтёров, которая насчитывает почти 70 человек. Ни один член команды не получает за участие в организации этого события зарплату или премию. Их объединяет идея.

9. О чём будет конференция TEDxNovosibirsk-2019

Главная тема конференции TEDxNovosibirsk — «Дело Техники».

Объединённые общей темой, 11 спикеров-экспертов поделятся знаниями широкого спектра: от технологических процессов до нестандартных подходов в гуманитарных технологиях. У зрителей появится шанс узнать, что такое мини-мозги, избавиться от аэрофобии и предотвратить эмоциональное выгорание на работе.

10. Что нового будет на TEDxNovosibirsk-2019

В этом году TEDxNovosibirsk взял курс на экологизацию. Команда понимает свою ответственность в организации мероприятия не только перед аудиторией свыше 1000 человек, но и перед планетой. На TEDxNovosibirsk-2019 будет минимум пластика, будет организована сортировка мусора и капшеринг.

Седьмая конференция TEDxNovosibirsk состоится 20 октября 2019 года в Доме Ученых Академгородка (Морской проспект, 23).

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Фото предоставлено организаторами