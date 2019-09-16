Молодые футболисты из Бердска стали чемпионами России

Команда «Кристалл СШ Бердск» из Бердска Новосибирской области заняла первое место в турнире «Кожаный мяч – кубок Coca-Cola» и выиграла главный приз – поездку на матч с участием национальной сборной по футболу за границей. Бердские футболисты уже становились чемпионами турнира в 2017 году, сообщили в пресс-службе компании Coca-Cola.

Отмечается, что в финальном раунде Всероссийских футбольных детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» среди игроков старшей возрастной группы (14 – 15 лет) ребята превзошли сверстников из команды «Лысьва» Пермского края со счетом 1:0. Всего в финальном этапе приняли участие 72 любительских футбольных коллектива со всей России – победители региональных этапов турнира.

Фото представлено пресс-службой компании Coca-Cola