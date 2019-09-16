В Кольцово инвестор формирует сеть «интернета вещей»

— В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» есть инициатива Минстроя РФ по организации пилотных муниципалитетов, которые сейчас направляют свои соглашения для их подписания на федеральном уровне. В Новосибирской области уже заключено первое такое соглашение. Заявка подписана министром строительства и ЖКХ РФ, губернатором региона Андреем Травниковым и мэром Кольцово Николаем Красниковым, — напомнил министр цифрового развития и связи области Анатолий Дюбанов на пресс-конференции в ТАСС.

Предмет соглашения — взаимодействие сторон по внедрению передовых цифровых и инженерных решений в сфере ЖКХ, муниципального управления, обратной связи с населением и т. д. Также в процессе реализации пилотного проекта планируется проработать правовые модели взаимодействия сторон в цифровой среде, в том числе оценить модели ГЧП в части реализации удобных сервисов для всех участников процесса: граждан, проживающих в населенном пункте, ТСЖ и УК, инвесторов, органов власти, аварийных служб и т.д.

В частности, министр уточнил, что сейчас застройщик наукограда — строительная фирма «Проспект» — уже устанавливает в своих домах «умные» счетчики. В планах — внедрение систем мониторинга противопожарной безопасности, лифтового обслуживания. Все показания будут собираться в одном месте, чтобы данные оперативно поступали в УК, а при необходимости — в Систему-112, правоохранительные органы.

Основной партнер проекта — ООО «Новотелеком» (дочерняя компания АО «ЭР-Телеком», торговая марка «Электронный город»). Компания развернула в Кольцово сеть «интернета вещей» (IoT) с поддержкой протокола LoRa.

— Это основа для привязки любых датчиков и устройств, позволяющих передавать информацию в реальном времени. Инвестиции в проект составили 4 млн рублей.

Технологию уже освоили новосибирские предприятия. ООО «Вега-Абсолют» и ряд других предприятий уже готовы к тому, чтобы «интернет вещей» заработал на базе датчиков местного производства, — констатировал Дюбанов.

В городе развивается сеть «умного» энергоэффективного светодиодного освещения. В нее включены 70% систем улиц Кольцово и 80% придомовых территорий. В планах — внедрение систем «умного» городского транспорта и светофоров, интеллектуальных систем движения, «умной» школы, больницы, детского сада и т.д.

На базе сайта «Электронная демократия» планируется создать раздел наукограда Кольцово для оперативного взаимодействия между жителями и органам власти. Он будет запущен до конца 2019 года.

— В разделе будут обсуждаться правовые акты, законотворчество, различные инициативы, новые проекты, которые стартуют на территории. Он поможет главе наукограда сориентироваться в приоритетах жителей, — перечислил руководитель минцифры.

Кроме того, началась работа по формированию цифрового двойника Кольцово. Уже проведена 3D-съемка, в следующем году будет готова цифровая модель наукограда. Анатолий Дюбанов уверен, что с ее помощью инвесторам будет проще ориентироваться в выборе участка для размещения своего производства на этой территории.

Мэр Новосибирска Николай Красников уверен, что основным результатом внедрения цифровых технологий в городскую среду будет повышение управляемости и безопасности.

— К примеру, мы бы хотели отслеживать экологические аспекты в Кольцово и вокруг наукограда: вести контроль за свалками, птицефабрикой, накапливать статистику, имеющую статус документа. Сейчас мы получили комплексное предложение по решению экологических вопросов и рассматриваем его, — добавил Красников. — В новом микрорайоне наши дома включены в сеть видеонаблюдения, что позволяет предупредить правонарушения и повысить их раскрываемость.

По словам Дюбанова, минимальная модель «умного дома» в Кольцово уже сформирована, и сейчас идет работа по ее реализации со всеми операторам. В новые домофоны уже интегрирована кнопка для вызова Службы-112, мобильное приложение связано с приборами учета и позволяет проводить оплату за полученные услуги и т.д.

— Только полная базовая модель может дать ответы на все вопросы. Кстати, «приземлится» на другие населенные пункты она с учетом их особенностей. Это не будет 100% тиражирование, — подчеркнул министр.

Сейчас пилотный проект в Кольцово реализован на 40-50% от запланированной модели. Выполнение всех поставленных задач займет 2-3 года и будет зависит от темпов, которые задаст партнер-инвестор. Совокупный расчетный объем инвестиций для первой модели — не менее 30 млн рублей. Реализация полной модели в нынешнем виде составляет не менее 200 млн рублей для выполнения минимального стандарта по основным задачам и объектам Кольцово. Пока не на все заявленные объекты инфраструктуры есть партнеры.

В планах регионального министерства цифрового развития — тестировать на Кольцово новые технологии, чтобы потом тиражировать их на другие населенные пункты области. Вплоть до самых маленьких.

— На наукограде Кольцово мы ходим опробовать различные модели сотрудничества, чтобы понять: на каких этапах возможна реализации ГЧП, какие сервисы можно монетизировать, а где необходимо использовать господдержку, так как вложения не окупаются, но нужны гражданам для обеспечения комфортного проживания, как выстраивать взаимоотношения с обществом и инвестором, — перечислил Анатолий Дюбанов.

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