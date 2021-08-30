10 лет Первомайскому офису Банка «Левобережный»

На протяжении 10 лет его услугами пользуются не только новосибирцы, но и жители Кольцова, Барышева и Двуречья.

Благодаря стремлению максимально полно удовлетворить потребности клиентов, внимательности и доброжелательности сотрудников, офис стал своим для нескольких тысяч людей и предприятий. Число клиентов насчитывает 3 300 физических лиц и более 200 юридических лиц.

Жители получают в отделении потребительские кредиты, открывают вклады, оформляют ипотеку и автокредиты, переводят деньги в любой регион страны и мира. Для удобства обслуживания владельцев карт в офисе установлено 2 банкомата.

Банк также обслуживает предприятия сферы ЖКХ, строительства, розничной торговли и других отраслей экономики, оказывая услуги по кредитованию, расчетно-кассовому обслуживанию и размещению свободных денежных средств в депозиты. Экспортеры и импортеры получают в Банке «Левобережный» (ПАО) полный комплекс услуг для эффективной внешнеэкономической деятельности.

«Наш офис активно развивается и прирастает новыми клиентами. Благодаря удобному местоположению, мы обслуживаем жителей и предпринимателей сразу нескольких населенных пунктов. Мы ценим своих клиентов, заботимся об их финансовом благополучии и стараемся найти индивидуальный подход к каждому, – рассказывает начальник ДО «Первомайский» Тамара Зазон. – В день рождения нашего офиса хочу поблагодарить клиентов за оказанное доверие, а своих коллег – за добросовестную и активную работу!».

Приглашаем вас в офис «Первомайский» по адресу: ул. Маяковского, 5, остановка «Дом молодежи». Прием физических и юридических лиц проводится в будние дни с 9 до 17 часов без перерыва. Такой график установлен до 30 сентября. Уточнить режим работы всегда можно на сайте и по телефону: 8-800-3333-555.