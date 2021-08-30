Инициативной группе по отзыву мэра отказали в регистрации

Избирательная комиссия Новосибирска отказалась регистрировать инициативную группу по отзыву Анатолия Локтя с поста мэра. Данную информацию, появившуюся в ряде местных телеграм-каналов, Infopro54 подтвердил один из инициаторов отзыва, депутат горсовета Игорь Украинцев. На сайте горизбиркома информация еще не размещена.

По словам собеседника редакции, одним из основных аргументов, озвученных в ходе заседания избиркома, в пользу отказа в регистрации стало отсутствие судебных решений в адрес главы города.

— Основной момент, озвученный горизбиркомом, — это решения судов, — рассказывает Украинцев. — Были решения судов, проигранных мэрией и ее подразделениями. Избирательная комиссия уповает на то, что должно быть решение суда, проигранного лично мэром. Мэр еще суды не проигрывал. Но он, согласно Уставу Новосибирска, несет ответственность за работы мэрии и ее структурных подразделений. Здесь причинно-следственная связь понятна нам, но не избирательной комиссии. Также были озвучены недочеты к протоколу собрания инициативной группы. Но мы получим документы только завтра.

Как рассказывает депутат, сейчас инициаторы импичмента консультируются с юристами по поводу оспаривания решения избирательной комиссии в суде. В то же время, как рассказывает собеседник редакции, по итогам заседания избирательной комиссии даже члены избиркома признали несовершенство местного законодательства в части отзыва с поста главы города в сравнении с возможностью отозвать главу региона.

— И от председателя комиссии, и от одного из членов прозвучало, что процедура отзыва градоначальника прописана очень слабо, очень плохо, значительно хуже, чем процедура отзыва губернатора, — говорит Украинцев. — У нас в городе Новосибирске даже закона на эту тему нет. В других субъектах РФ такие законы есть. Посыл был, что надо совершенствовать законодательство. Но даже «сырую» процедуру отзыва мы намерены пройти от начала до конца.

Напомним, что впервые инициативу отзыва с поста мэра Новосибирска Игорь Украинцев озвучил на июньской сессии горсовета. Впоследствии в поддержку данной инициативы высказалась депутат Заксобрания, лидер реготделения партии «Новые люди» Дарья Карасева, депутат Заксобрания Илья Поляков и реготделение «Партии Роста». В середине августа в микрорайоне Стрижи состоялось собрание инициативной группы, в котором приняли участие более тысячи новосибирцев. Через несколько дней списки членов инициативной группы были поданы в избирательную комиссию Новосибирска.

Напомним, если бы избирательная комиссия приняла документы инициативной группы, то активисты должны были бы собрать за определенный срок не менее 60 тысяч подписей новосибирцев. После проверки избиркомом собранных подписей, в случае отсутствия к ним претензий, вопрос об отставке градоначальника, согласно Уставу, вынесли бы на сессию горсовета Новосибирска, которая уже должна была принять решение по дате голосования. По результатам голосования мэр считался бы отозванным в том случае, если за его импичмент проголосовали бы более половины избирателей, зарегистрированных на территории муниципалитета.

Выборы мэра Новосибирска состоялись 8 сентября 2019 года. В них, по информации городской избирательной комиссии, приняли участие 241,8 тысячи человек, из которых 123,3 тысячи избирателей (50,2%) поддержали действовавшего главу города Анатолия Локтя. Он возглавляет Новосибирск второй срок.